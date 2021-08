Coronavirus, venerdì nero per la Sicilia: prima in Italia per contagi, morti e nuovi ricoveri

Coronavirus, venerdì nero per la Sicilia: prima in Italia per contagi, morti e nuovi ricoveri

Alto il numero delle vittime di oggi: sono 9 sulle 24 totali a livello nazionale

Redazione

06 Agosto 2021 17:17

Sono 789 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.547 tamponi processati, con un tasso di positività al 5,4%. L'isola si conferma prima per numero di nuovi contagi in Italia, rispetto a sette giorni fa si registra un lieve incremento dei casi ma con un 10% in più di test. Alto il numero delle vittime di oggi: sono 9 sulle 24 totali a livello nazionale. I guariti invece sono 348.

Ancora in aumento anche il numero dei ricoverati in ospedale: sono 375 i pazienti in area medica, 13 in più rispetto a ieri, con un tasso di occupazione al 12%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 42 (+2), con tre nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione provinciale dei nuovi contagi: Palermo 200, Catania 128, Agrigento 111, Trapani 98, Ragusa 70, Siracusa 57, Caltanissetta 54, Messina 38, Enna 33. (Piero Vassallo, Gds.it)



