Coronavirus, il bollettino: Sicilia stabile nei contagi ma altri 22 morti, tornano a calare i ricoveri

24 Marzo 2021 17:44

Sono 765 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 25.977 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività che cala leggermente e dal 3% di ieri passa al 2,9%. Situazione identica invece ai dati di mercoledì scorso e questa può essere una buona notizia visto che da giorni la curva continuava a crescere. I dati dei prossimi giorni diranno se è iniziata davvero un'inversione di tendenza.

Le vittime del virus nell'Isola oggi sono 22, i guariti 845. Si arresta l'aumento dei ricoveri ospedalieri: sono 812 i pazienti nei reparti Covid dei nosocomi siciliani, due in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano invece 119 persone, anche in questo caso un calo di due unità rispetto al bollettino di martedì. Otto gli ingressi odierni in rianimazione.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi registrati: Palermo 259, Catania 116, Agrigento 107, Messina 78, Caltanissetta 71, Siracusa 65, Enna 29, Trapani 26, Ragusa 14. Dall'inizio della pandemia sono stati 168.021 i siciliani contagiati dal Coronavirus, 4.493 i morti e 147.141 i guariti dall'infezione. Gli attuali positivi sono 16.387, di cui 15.456 in isolamento domiciliare obbligatorio.

A livello nazionale prosegue la discesa della curva dei contagi: oggi sono 21.267 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (quando erano stati 18.765) ma con 363.767 tamponi (quasi 29mila in più rispetto a ieri). Il tasso di positività è al 5,8%, dunque in calo rispetto al 6,2% di sette giorni fa. In calo anche i decessi, 460 (ieri 551). Le vittime totali dall’inizio dell’epidemia sono 106.339. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Come prevedibile salgono ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 42 in più (ieri +36) con ben 300 ingressi del giorno, e sono 3.588, mentre i ricoveri ordinari aumentano di appena 10 unità (ieri +379) e sono 28.438 in tutto. I contagi totali salgono a 3.440.862. I guariti sono 20.132 (ieri 20.601), in totale 2.773.215. Dopo due giorni di calo, è in risalita il numero delle persone attualmente positive, 654 in più (ieri 2.413 in meno), 561.308 in tutto. Di questi, 529.282 sono in isolamento domiciliare. (Gds.it Piero Vassallo)



