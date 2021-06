Cronaca 400

Coronavirus, il bollettino: Sicilia sotto i 300 casi giornalieri ma con il maggior numero di morti

Oggi alla Sicilia spetta il triste record di regione con il maggior numero di vittime: sono 16 le persone che nelle ultime ore hanno perso la vita

Redazione

02 Giugno 2021 17:47

Torna sotto quota 300 il numero di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: sono 289 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 13.571 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività del 2,1%. Mercoledì scorso i positivi erano stati 375 con un tasso di positività all'1,8%. Oggi alla Sicilia spetta il triste record di regione con il maggior numero di vittime: sono 16 le persone che nelle ultime ore hanno perso la vita a causa del Covid. Il numero di guariti invece è di 1.063.

Negli ospedali continuano a svuotarsi i reparti, con 421 i ricoverati in regime ordinario, 30 in meno rispetto a ieri. In calo anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva: 47 i pazienti in rianimazione, un saldo di -9 rispetto al bollettino di martedì con tre nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione provinciale dei nuovi casi: Catania 112, Messina 37, Agrigento 30, Ragusa e Siracusa 25, Enna 13, Caltanissetta e Trapani 8. Ancora in calo gli attuali positivi: sono 8.698, di cui 8.230 in isolamento domiciliare.

A livello nazionale sono 62 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 93). I positivi sono stati 2.897, in leggero aumento rispetto ai 2.483 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 226.272 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 221.818. Il tasso di positività è dell'1,2%, stabile rispetto all'1,1% di ieri. Sono 933 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Con un calo di 56 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 33 (ieri erano stati 41). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.858, in calo di 334 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 290).(Piero Vassallo, Gds.it)



