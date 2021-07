Cronaca 605

Coronavirus, Sicilia ancora sopra i 700 casi: quattro morti, stabili i ricoveri

Rispetto a venerdì scorso i contagi sono aumentati del 50% e con un numero di test inferiore

Redazione

30 Luglio 2021 17:22

In aumento i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: sono 724 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 13.233 tamponi, con un tasso di positività al 5,5%. Quattro le nuove vittime del Covid mentre si registrano anche 200 nuovi guariti. Rispetto a venerdì scorso i contagi sono aumentati del 50% e con un numero di test inferiore. Stazionaria la situazione negli ospedali, osservati speciali visti i nuovi parametri per l'assegnazione dei colori delle regioni: sono 268 i ricoverati in regime ordinario (+1 rispetto a ieri) e 30 i pazienti in terapia intensiva (anche qui in aumento di una unità) con tre nuovi ingressi in rianimazione. Sfiora quota 10 mila il numero degli attuali positivi sull'isola: sono 9.995, di cui 9.697 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 177, Messina 141, Catania 112, Agrigento 94, Caltanissetta 88, Trapani 73, Siracusa 29, Enna 10. Non si registrano nuovi contagi in provincia di Ragusa, che ieri aveva messo a referto ben 235 positività. (Piero Vassallo, Gds.it)



In aumento i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: sono 724 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 13.233 tamponi, con un tasso di positività al 5,5%. Quattro le nuove vittime del Covid mentre si registrano anche 200 nuovi guariti. Rispetto a venerdì scorso i contagi sono aumentati del 50% e con un numero di test inferiore. Stazionaria la situazione negli ospedali, osservati speciali visti i nuovi parametri per l'assegnazione dei colori delle regioni: sono 268 i ricoverati in regime ordinario (+1 rispetto a ieri) e 30 i pazienti in terapia intensiva (anche qui in aumento di una unità) con tre nuovi ingressi in rianimazione. Sfiora quota 10 mila il numero degli attuali positivi sull'isola: sono 9.995, di cui 9.697 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 177, Messina 141, Catania 112, Agrigento 94, Caltanissetta 88, Trapani 73, Siracusa 29, Enna 10. Non si registrano nuovi contagi in provincia di Ragusa, che ieri aveva messo a referto ben 235 positività. (Piero Vassallo, Gds.it)

Ti potrebbero interessare