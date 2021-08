Cronaca 1027

Coronavirus, il bollettino: Sicilia ancora sopra i 1000 casi e altro boom di ricoveri

.​​​​​​​ Prosegue l'aumento della pressione ospedaliera, ormai a un passo dalla soglia critica che porterebbe l'isola a colorarsi di giallo

Redazione

14 Agosto 2021 18:12

Resta sopra quota mille il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia: sono 1.013 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 18.614 tamponi, con un tasso di positività al 5,4%. L'isola è ancora prima in Italia per numero di casi e di ricoveri. Rispetto a sabato scorso si registra un lieve incremento dei tamponi ma anche un +31% alla voce contagi. Tre le nuove vittime del virus e 453 invece i guariti. Negli ultimi 7 giorni i casi sono aumentati del 38,2%. Prosegue l'aumento della pressione ospedaliera, ormai a un passo dalla soglia critica per quanto riguarda i ricoveri in area medica: sono 531 i pazienti nei reparti, con un incremento di 32 unità rispetto a ieri e un tasso di occupazione al 14,7%. Numeri invariati invece per quanto riguarda le terapie intensive dove sono 65 i posti letto occupati (tasso dell'8,6%) con 7 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la suddivisione per province dei nuovi casi, Palermo fa segnare il numero più alto con 221 nuovi positivi. Seguono Catania 184, Messina 128, Agrigento 127, Siracusa e Trapani 104, Caltanissetta 83, Enna 50 e Ragusa 12. In totale sono 17.487 gli attuali positivi in Sicilia, solo il Lazio ne registra un numero più alto. L'incidenza dei casi per 100 mila abitanti sale a quota 139, solo la Sardegna fa peggio con 151.

Sono invece 7.188 i nuovi casi Covid in Italia. Il numero di tamponi e test è oggi pari a 254.006 e l'indice di positività si attesta al 2,8%. Il numero di decessi registrato oggi è pari a 34, portando il totale di vittime a 128.413 dall’inizio dell’epidemia in Italia. Le persone attualmente positive sono 126.466 (ieri 124.250), quelle in isolamento domiciliare 122.993 (ieri 120.848). I dimessi guariti sono finora 4.180.129. Quanto ai ricoveri, sono 3.101 quelli ordinari, con un incremento di 68; in terapia intensiva sono 372, con un incremento di 3 unità e 37 ingressi giornalieri (+2 su ieri). (Piero Vassallo, Gds.it)



Resta sopra quota mille il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia: sono 1.013 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 18.614 tamponi, con un tasso di positività al 5,4%. L'isola è ancora prima in Italia per numero di casi e di ricoveri. Rispetto a sabato scorso si registra un lieve incremento dei tamponi ma anche un +31% alla voce contagi. Tre le nuove vittime del virus e 453 invece i guariti. Negli ultimi 7 giorni i casi sono aumentati del 38,2%. Prosegue l'aumento della pressione ospedaliera, ormai a un passo dalla soglia critica per quanto riguarda i ricoveri in area medica: sono 531 i pazienti nei reparti, con un incremento di 32 unità rispetto a ieri e un tasso di occupazione al 14,7%. Numeri invariati invece per quanto riguarda le terapie intensive dove sono 65 i posti letto occupati (tasso dell'8,6%) con 7 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la suddivisione per province dei nuovi casi, Palermo fa segnare il numero più alto con 221 nuovi positivi. Seguono Catania 184, Messina 128, Agrigento 127, Siracusa e Trapani 104, Caltanissetta 83, Enna 50 e Ragusa 12. In totale sono 17.487 gli attuali positivi in Sicilia, solo il Lazio ne registra un numero più alto. L'incidenza dei casi per 100 mila abitanti sale a quota 139, solo la Sardegna fa peggio con 151. Sono invece 7.188 i nuovi casi Covid in Italia. Il numero di tamponi e test è oggi pari a 254.006 e l'indice di positività si attesta al 2,8%. Il numero di decessi registrato oggi è pari a 34, portando il totale di vittime a 128.413 dall'inizio dell'epidemia in Italia. Le persone attualmente positive sono 126.466 (ieri 124.250), quelle in isolamento domiciliare 122.993 (ieri 120.848). I dimessi guariti sono finora 4.180.129. Quanto ai ricoveri, sono 3.101 quelli ordinari, con un incremento di 68; in terapia intensiva sono 372, con un incremento di 3 unità e 37 ingressi giornalieri (+2 su ieri). (Piero Vassallo, Gds.it)

Ti potrebbero interessare