Cronaca 274

Coronavirus, Sicilia ancora prima per contagi e morti: 11 ingressi in terapia intensiva in 24 ore

La curva dei contagi continua la sua crescita (+21% nell'ultima settimana) e l'isola ancora una volta è prima in Italia

Redazione

11 Agosto 2021 17:46

Ancora alti i numeri della pandemia di Coronavirus in Sicilia: sono 868 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 14.406 tamponi, con un tasso di positività del 6%. La curva dei contagi continua la sua crescita (+21% nell'ultima settimana) e l'isola ancora una volta è prima in Italia per numero di nuovi positivi, morti e nuovi ingressi in terapia intensiva. Sono 9 le vittime del virus nelle ultime 24 ore, 472 invece i guariti. Negli ospedali le soglie critiche che porterebbero al passaggio in zona gialla sono sempre più vicine: 459 i ricoverati in area medica (+11 rispetto a ieri) con un tasso di occupazione del 14,6%, 59 posti letto occupati in terapia intensiva (un preoccupante +9 in sole 24 ore) con ben 11 ingressi in rianimazione e un tasso di occupazione che supera di poco l'8%. Alto anche il numero di attuali positivi presenti ad oggi in Sicilia: sono 15.584, di cui 15.066 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Catania 199, Palermo 164, Agrigento 133, Ragusa 129, Caltanissetta 94, Trapani 59, Siracusa 49, Enna 33, Messina 8. L'incidenza dei contagi per 100 mila abitanti è a quota 121 a livello regionale (terza in Italia dopo Sardegna e Toscana), mentre la provincia di Caltanissetta raggiunge quota 254. Seguono Ragusa 213, Enna 149, Agrigento 145 e Trapani 127.

Continua a salire il numero dei nuovi casi Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 6.968 nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 3%. I morti sono stati 31 (come ieri), per un totale che sale a 128.304 da inizio pandemia. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, di 68 unità (per un totale di 2.948) e i pazienti in terapia intensiva, di 15 unità (337 in totale con 40 ingressi del giorno: ieri erano stati 26).(Piero Vassallo, Gds.it)



