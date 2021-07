Cronaca 1015

Coronavirus, oltre 600 casi in Sicilia: l'isola prima per nuovi decessi e aumento dei ricoveri

Rispetto a 7 giorni fa l'isola fa registrare un lieve aumento dei contagi ma con molti più tamponi

Redazione

28 Luglio 2021 17:28

Sono 627 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia su 22.766 tamponi, con un tasso di positività al 2,8%. Rispetto a 7 giorni fa l'isola fa registrare un lieve aumento dei contagi ma con molti più tamponi e la curva dei contagi cresce sempre più lentamente: nell'ultima settimana si registra un +24% contro il più 111% dei sette giorni precedenti. Le cattive notizie arrivano però dai decessi e sul fronte ricoveri: dei 15 morti di Covid registrati oggi in Italia, ben 6 sono siciliani. Si riempiono ancora gli ospedali, con 29 pazienti in più ricoverati in regime ordinario per un totale di 263 (9%). In calo invece i posti letto occupati in terapia intensiva, sono 26 (-4 rispetto a ieri), con un nuovo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 139, Catania 116, Caltanissetta 104, Agrigento 93, Ragusa 68, Enna 43, Siracusa 33, Trapani 28, Messina 3. Il Nisseno resta il territorio con l'incidenza più alta (275) ma non è più la maglia nera d'Italia che adesso passa al Cagliaritano. Le altre province più colpite restano Ragusa con un'incidenza a 159 e Agrigento a 128.Sul fronte nazionale continuano ad aumentare i positivi giornalieri che oggi sono 5.696. Il tasso di positività registra un incremento passando dall’1,8% della scorsa settimana al 2,3% di oggi. Il numero dei decessi è di 15 (ieri 24) portando a 128.010 il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia.(Piero Vassallo, Gds.it)



Sono 627 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia su 22.766 tamponi, con un tasso di positività al 2,8%. Rispetto a 7 giorni fa l'isola fa registrare un lieve aumento dei contagi ma con molti più tamponi e la curva dei contagi cresce sempre più lentamente: nell'ultima settimana si registra un +24% contro il più 111% dei sette giorni precedenti. Le cattive notizie arrivano però dai decessi e sul fronte ricoveri: dei 15 morti di Covid registrati oggi in Italia, ben 6 sono siciliani. Si riempiono ancora gli ospedali, con 29 pazienti in più ricoverati in regime ordinario per un totale di 263 (9%). In calo invece i posti letto occupati in terapia intensiva, sono 26 (-4 rispetto a ieri), con un nuovo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 139, Catania 116, Caltanissetta 104, Agrigento 93, Ragusa 68, Enna 43, Siracusa 33, Trapani 28, Messina 3. Il Nisseno resta il territorio con l'incidenza più alta (275) ma non è più la maglia nera d'Italia che adesso passa al Cagliaritano. Le altre province più colpite restano Ragusa con un'incidenza a 159 e Agrigento a 128.Sul fronte nazionale continuano ad aumentare i positivi giornalieri che oggi sono 5.696. Il tasso di positività registra un incremento passando dall'1,8% della scorsa settimana al 2,3% di oggi. Il numero dei decessi è di 15 (ieri 24) portando a 128.010 il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia.(Piero Vassallo, Gds.it)

Ti potrebbero interessare