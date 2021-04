Cronaca 487

Coronavirus, il bollettino: oltre 1.400 casi in Sicilia ma con 34 mila tamponi, in calo i ricoverati

Più contagi rispetto a ieri ma con molti più tamponi, la curva epidemia sembra finalmente intrapreso la discesa

Redazione

22 Aprile 2021 18:03

Sono 1.412 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 34.077 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 4,1%. Dunque più contagi rispetto a ieri ma con molti più tamponi, la curva epidemia sembra finalmente intrapreso la discesa: rispetto a giovedì scorso si registra un -3% dei contagi e con molti più test effettuati. Le vittime di oggi sono 23, i guariti invece 949. Nell'ultima settimana l'incidenza dei casi fa segnare un confortante -8%.

Buone notizie dagli ospedali che vedono diminuire i pazienti nei reparti: sono 1.244 quelli ricoverati in regime ordinario, 30 in meno rispetto a 24 ore fa; calano anche le presenze in terapia intensiva con 178 posti occupati, -4 nel saldo entrate/uscite. Gli ingressi in rianimazione di oggi sono stati 11. La distribuzione tra le province vede Palermo prima con 469 casi, Catania 336, Messina 96, Siracusa 97, Trapani 22, Ragusa 142, Caltanissetta 106, Agrigento 124, Enna 20.

Sono 16.232 invece i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.844 di ieri. I tamponi però sono 364.804, quasi 15 mila più di ieri. Il tasso di positività è in calo rispetto a 7 giorni fa (4,4% contro 5,3%). Stabili i decessi: 360 (ieri 364), per un totale di 3.920.945 vittime da inizio epidemia. Prosegue invece il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (ieri -75) con 174 ingressi del giorno, e scendono a 3.021, mentre i ricoveri ordinari calano di 690 unità (ieri -471), e sono ora 22.094.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.509), seguita da Campania (+1.912), Puglia (+1.895), Piemonte (+1.646), Sicilia (+1.412) e Lazio (+1.311). Il totale dei contagiati in Italia sale a 3.920.945. I guariti sono 19.125 (ieri 20.552), per un totale di 3.330.392. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 3.439 in meno (ieri -7.080): i malati ancora attivi sono ora 472.196. Di questi, sono in isolamento domiciliare 447.081 pazienti.(Piero Vassallo, Gds.it)



