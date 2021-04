Cronaca 510

Coronavirus, la Sicilia torna sotto i mille casi giornalieri: meno ricoveri e curva in calo

Buoni numeri anche negli ospedali, dove i pazienti ricoverati sono in calo: 1.232 quelli presenti ad oggi nei reparti Covid nei nosocomi siciliani

Redazione

23 Aprile 2021 17:58

Si conferma il calo della curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia: oggi sono 930 i casi registrati su 26.886 tamponi effettuati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 3,5% e in calo rispetto a venerdì scorso, quando i positivi erano stati 1.370 con un tasso del 4,1%. Sono invece 24 le vittime nelle ultime 24 ore, boom di guariti con 1.250 persone che hanno ufficialmente superato l'infezione e numero di attuali positivi che torna a calare.

Buoni numeri anche negli ospedali, dove i pazienti ricoverati sono in calo: 1.232 quelli presenti ad oggi nei reparti Covid nei nosocomi siciliani, 12 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano invece 177 ricoverati, un saldo di -1 rispetto al bollettino diramato giovedì. Gli ingressi giornalieri sono stati 11. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 264, Palermo 234, Siracusa 121, Caltanissetta 76, Agrigento 74, Messina 59, Trapani 48, Ragusa 30 ed Enna 24.(Piero Vassallo, Gds.it)



