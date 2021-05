Coronavirus, il bollettino: in Sicilia mille nuovi positivi, ma scendono i ricoveri

Cronaca 511

Sono 10 i nuovi decessi e 1.113 i guariti. Rispetto a 7 giorni fa c'è il 9% in meno di casi con maggiori tamponi eseguiti

Redazione

01 Maggio 2021 17:50

Sono 1.000 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 27.029 tamponi processati. Il tasso di positività, rispetto alla giornata di ieri quando c'erano stati 861 nuovi casi su 28.145 tamponi, è leggermente salito: 3,7% (3,1% ieri). Scendono i ricoveri in ospedale -36 ma salgono di due unità le terapie intensive. Sono 10 i nuovi decessi e 1.113 i guariti. Rispetto a 7 giorni fa c'è il 9% in meno di casi con maggiori tamponi eseguiti.

A livello provinciale, sono 357 i casi registrati a Palermo, 193 a Catania, 93 a Messina, 106 a Siracusa, 14 a Trapani, 102 a Ragusa, 51 a Caltanissetta, 60 ad Agrigento, 24 a Enna. A livello nazionale sono 12.965 i nuovi positivi su 378.202 tamponi processati, con il tasso di positività del 3,4%. I decessi sono 226 ma scendono sia le terapie intensive -61, che i ricoveri -559. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 18.466. (Gds.it)



