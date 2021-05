Cronaca 336

Coronavirus, il bollettino: in Sicilia meno di 300 casi nelle ultime 24 ore, ancora in calo i ricoveri

In calo anche il numero dei pazienti ricoverati: sono 808 nei reparti Covid, 4 in meno rispetto a ieri

Redazione

17 Maggio 2021 18:46

Sono 299 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.497 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,4%. Lunedì scorso erano stati 589 i contagi Covid nell'Isola e con un tasso pari al 3%. La discesa della curva epidemiologica prosegue, mentre rimane basso il numero delle vittime: 4 quelle odierne. I guariti invece sono 758. In calo anche il numero dei pazienti ricoverati: sono 808 nei reparti Covid, 4 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva invece si trovano 112 pazienti, in calo dunque di 6 unità rispetto a domenica. La distribuzione tra le province vede Palermo con 60 casi, Catania 70, Messina 38, Siracusa 14, Trapani 10, Ragusa 73, Caltanissetta 9, Agrigento 15, Enna 10.

Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 3.455 (ieri 5.753): si tratta del numero più basso addirittura dal 6 ottobre 2020, praticamente agli albori della seconda ondata. Come sempre il lunedì, crollano anche i tamponi, 118.924, 84 mila meno di ieri. I decessi sono 140 oggi (ieri 93), per un totale di 124.296 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 25 in meno (ieri -26) con 69 ingressi del giorno, e scendono a 1.754, mentre i ricoveri ordinari calano di 110 unità (ieri -359), e sono 12.024 in tutto. Anche oggi nessuna Regione oltre i mille casi: quella che ne segnala di più è la Lombardia (+675), seguita da Campania (+550), Lazio (+388), Toscana (+382), Sicilia (+299) e Piemonte (+207).

Il totale dei contagi sale a 4.162.576. I guariti sono 9.305 (ieri 9.603), per un totale di 3.715.389. Scende ancora il numero delle persone attualmente positive, -5.991 (ieri -3.948): i malati ancora attivi sono ora 322.891. Di questi, sono in isolamento domiciliare 309.113 pazienti.(Piero Vassallo, Gds.it)



Sono 299 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.497 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,4%. Lunedì scorso erano stati 589 i contagi Covid nell'Isola e con un tasso pari al 3%. La discesa della curva epidemiologica prosegue, mentre rimane basso il numero delle vittime: 4 quelle odierne. I guariti invece sono 758. In calo anche il numero dei pazienti ricoverati: sono 808 nei reparti Covid, 4 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva invece si trovano 112 pazienti, in calo dunque di 6 unità rispetto a domenica. La distribuzione tra le province vede Palermo con 60 casi, Catania 70, Messina 38, Siracusa 14, Trapani 10, Ragusa 73, Caltanissetta 9, Agrigento 15, Enna 10. Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 3.455 (ieri 5.753): si tratta del numero più basso addirittura dal 6 ottobre 2020, praticamente agli albori della seconda ondata. Come sempre il lunedì, crollano anche i tamponi, 118.924, 84 mila meno di ieri. I decessi sono 140 oggi (ieri 93), per un totale di 124.296 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 25 in meno (ieri -26) con 69 ingressi del giorno, e scendono a 1.754, mentre i ricoveri ordinari calano di 110 unità (ieri -359), e sono 12.024 in tutto. Anche oggi nessuna Regione oltre i mille casi: quella che ne segnala di più è la Lombardia (+675), seguita da Campania (+550), Lazio (+388), Toscana (+382), Sicilia (+299) e Piemonte (+207). Il totale dei contagi sale a 4.162.576. I guariti sono 9.305 (ieri 9.603), per un totale di 3.715.389. Scende ancora il numero delle persone attualmente positive, -5.991 (ieri -3.948): i malati ancora attivi sono ora 322.891. Di questi, sono in isolamento domiciliare 309.113 pazienti.(Piero Vassallo, Gds.it)

Ti potrebbero interessare