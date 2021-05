Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 378 contagi e 8 morti, in ospedale meno di 700 ricoverati

Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 378 contagi e 8 morti, in ospedale meno di 700 ricoverati

ispetto a sette giorni fa un lieve aumento dei contagi: lunedì si contavano 299 nuovi positivi con un tasso del 2,4%

Redazione

24 Maggio 2021 17:34

Sono 378 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 11.194 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3,4%. Rispetto a sette giorni fa un lieve aumento dei contagi: lunedì si contavano 299 nuovi positivi con un tasso del 2,4%. Sono invece 8 le nuove vittime del virus, 282 i guariti. Tutti dati che risentono dell'effetto domenicale, con un numero di tamponi inferiore e mirati alla ricerca dei nuovi positivi.

Sempre in calo l'affluenza negli ospedali: rispetto a ieri si contano 17 pazienti in meno nei reparti Covid, per un totale di 601. In terapia intensiva invece i ricoverati sono 98, con un saldo di -4 nelle ultime 24 ore e un solo nuovo ingresso. Gli attuali positivi nell'Isola sono 13.016, di cui 12.317 in isolamento domiciliare obbligatorio. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 142, Palermo 124, Siracusa 40, Messina 33, Ragusa 18, Caltanissetta 16, Trapani ed Enna 2, Agrigento 1.

Ancora in calo la curva epidemica nazionale con i nuovi casi positivi che sono 2.490 nelle ultime 24 ore (ieri 3.995). Il numero di deceduti è in lieve aumento, 110 (ieri 72) per un totale dall’inizio della pandemia di 125.335 vittime. Il numero di tamponi è pari a 107.481 (ieri 179.391), il tasso di positività dal 2,9% di lunedì scorso al 2,3%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Piero Vassallo, Gds.it)



