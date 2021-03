Cronaca 645

Coronavirus, torna a calare la curva dei contagi in Sicilia: oggi 523 casi. Ricoveri in aumento

In Sicilia le vittime sono 14. In aumento la pressione sugli ospedali: sono 718 i ricoverati in regime ordinario (27 in più di ieri) e 107 quelli in terapia intensiva (+7)

Redazione

15 Marzo 2021 18:34

Torna il flessione la curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia: oggi sono 523 i casi registrati su 21.455 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività che cala al 2,4%. Un deciso calo rispetto a ieri ma anche rispetto a lunedì scorso, dopo giornate in cui i dati risultavano in crescita seppur contenuta.

Sono invece 14 le vittime del virus nelle ultime 24 ore, soltanto 76 i guariti che risentono però dell'effetto weekend. In aumento la pressione sugli ospedali: sono 718 i ricoverati in regime ordinario (27 in più di ieri) e 107 quelli in terapia intensiva (+7). Anche in questo caso l'aumento risente dei numeri del fine settimana in cui le dimissioni sono sempre molto contenute.

Ad oggi sono 161.330 i siciliani colpiti dal virus, 4.358 le vittime e 142.216 i guariti. Gli attuali positivi aumentano a 14.756 (+433), di cui 13.931 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Palermo 295, Catania 74, Messina 59, Caltanissetta 46, Siracusa 35, Trapani 6, Enna 5, Agrigento 2 e Ragusa 1.

Sono 15.267 i nuovi casi Covid in Italia registrati oggi, in diminuzione rispetto ai 21.315 di ieri. Con 179.015 tamponi eseguiti, contro i 273.966 di ieri, il tasso di positività è cresciuto dal 7,78 all’8,53%. In aumento anche il numero dei decessi: 354 (ieri 264), per un totale di 102.499 vittime da inizio epidemia.

In aumento anche i ricoveri: le terapie intensive che sono 75 in più (+100 ieri), con 243 ingressi del giorno, salgono a quota 3.157 mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 820 unità (ieri +365) e sono in tutto 25.338. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è l’Emilia Romagna (+2.822), seguita da Lombardia (+2.185), Campania (+1.823), Piemonte (+1.742) e Lazio (1.536). I casi totali da inizio epidemia salgono a 3.238.394. I guariti sono 15.807 (ieri 9.835) per un totale di 2.605.538. Degli attuali positivi (530.357) 501.862 sono pazienti in isolamento domiciliare.(Piero Vassallo, Gds.it)



