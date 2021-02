Cronaca 443

Coronavirus, il bollettino di oggi: la Sicilia torna sopra i 500 casi giornalieri, ricoveri in calo

Numeri che confermano la situazione al momento sotto controllo sull'isola. Le vittime sono 21

Redazione

24 Febbraio 2021 21:29

Torna sopra quota 500 il numero dei nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Sicilia: sono 542 quelli riscontrati oggi su 26.440 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), mentre il tasso di positività è del 2%. Numeri dunque che confermano la situazione al momento sotto controllo sull'isola, in controtendenza rispetto a molte regioni italiane alle prese con la crescita dei contagi.Il bollettino odierno mette a referto altre 21 vittime mentre 1.488 persone sono guarite nelle ultime 24 ore. Sempre in calo il numero di ricoverati negli ospedali: sono 816 quelli nei reparti ordinari (-2 rispetto a ieri) e 130 quelli in terapia intensiva (-5). Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 237 a Palermo, 102 a Catania, 58 a Caltanissetta, 54 a Siracusa, 40 a Messina, 22 ad Agrigento, 17 a Enna, 9 a Trapani e 3 a Ragusa.

Da inizio pandemia sono 150.396 i siciliani colpiti dal virus: 4.060 le vittime mentre 118.646 persone hanno superato l'infezione. Il numero di attuali positivi al Covid-19 è ancora in discesa: sono 27.690 quelli presenti ad oggi sull'isola (-967), di cui 26.744 in isolamento domiciliare obbligatorio.

Si conferma in risalita la curva epidemica in Italia: sono 16.424 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 13.314 di ieri. È il dato più alto dal 16 gennaio. Con record di tamponi, 340.247, 37 mila più di ieri. Tuttavia sale il tasso di positività, dal 4,4 al 4,8%. I decessi sono 318 (ieri 356), per un totale di 96.666 vittime da inizio epidemia.

Ancora in salita le terapie intensive, 11 in più (ieri +28), con 178 ingressi del giorno, e sono 2.157 in tutto. Tornano a calare invece i ricoveri ordinari, 78 in meno (ieri +140), 19.217 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi, da giorni in forte crescita, è la Lombardia (+3.310), seguita da Campania (+2.185), Piemonte (+1.453), Emilia Romagna (+1.427) e Lazio (+1.188). Il totale dei contagi sale a 2.848.564.

In aumento i guariti, 14.599 (ieri 12.898), 2.362.465 in tutto. Per il secondo giorno di fila sale il numero degli attualmente positivi, in modo più sostanziale: +1.485 (ieri +45), per un totale di 389.433 malati attivi. Di questi, 369.069 pazienti sono in isolamento domiciliare, 1.562 più di ieri.(Piero Vassallo, Gds)



