Coronavirus, contagi stabili in Sicilia ma risalgono i ricoveri. L'Italia supera quota 100 mila morti

In Sicilia sono 515 i nuovi casi di Coronavirus mentre le vittime sono 19. In Italia i nuovi contagiati sono 13.092

08 Marzo 2021 18:02

Sono 515 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia su 19.196 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività in lieve aumento (2,7% contro il 2,6% di ieri). Le vittime sono 19 mentre dopo diverse settimane i ricoveri delle ultime 24 ore sono in aumento: 12 in più rispetto a ieri i pazienti nei reparti Covid, 3 in meno invece in terapia intensiva.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 313, Catania 90, Messina 23, Trapani 21, Caltanissetta 19, Siracusa 18, Ragusa 11, Agrigento ed Enna 10. Ad oggi sono 156.903 i siciliani colpiti dal virus, 4.254 le vittime e 137.350 i guariti (+1.817 rispetto a ieri). Gli attuali positivi scendono a quota 15.399, di cui 14.610 in isolamento domiciliare obbligatorio.

L’Italia supera la soglia delle 100mila vittime per Covid. A poco più di un anno dalla morte di Antonio Trevisan, il 78enne di Vò Euganeo prima vittima del virus nel nostro paese, il totale delle persone uccise dal virus ha raggiunto le 100.103. Nelle ultime 24 ore l’incremento è di 318. Sono 13.902 i nuovi casi registrati, rispetto ai 20.765 di ieri, ma con quasi 90mila tamponi in meno (come sempre il lunedì), 184.684 oggi.

Il tasso di positività è in lievissimo calo, dal 7,6 al 7,5%. In netto aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 95 in più (ieri +34), e salgono a 2.700 (con 231 ingressi del giorno), mentre i ricoveri ordinari crescono di 687 unità (ieri +443), per un totale di 21.831. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è l’Emilia Romagna (+2.987), seguita da Lombardia (+2.301), Campania (+1.644), Piemonte (+1.214) e Lazio (+1.175). Il totale dei casi sale a 3.081.368. I guariti sono 13.893 (ieri 13.467), e sono oltre due milioni e mezzo, per l’esattezza 2.508.732.

Per questo torna a calare il numero delle persone attualmente positive, 329 in meno (ieri +7.050), che sono ora 472.533. Di questi, sono in isolamento domiciliare 448.002 pazienti. (Piero Vassallo, Gds.it)



