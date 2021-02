Cronaca 506

Coronavirus, il bollettino del 26 febbraio: in Sicilia 578 nuovi casi e 19 vittime

A livello nazionale, ancora una crescita dei casi positivi: sono 20.499 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e 253 i decessi

Redazione

26 Febbraio 2021 18:00

Sono 578 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, in leggera diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 613. I tamponi sono stati 24.570, meno rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di positività rimane al 2,4%. Sono 19 le vittime nelle ultime 24 ore.Attualmente ci sono 26.597 persone positive al Covid, di cui 777 ricoverate in ospedale (-23), 132 in terapia intensiva (+1), 25.689 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 120.894, crescono anche i decessi che arrivano a 4.096.

A livello nazionale, ancora una crescita dei casi positivi: sono 20.499 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri i positivi erano stati 19.886). Le vittime sono invece 253, in calo rispetto alle 308 di ieri. I 20.499 nuovi positivi sono stati registrati a fronte di un minore numero di tamponi, 325.404, un dato che fa impennare l’indice di positività al 6,2%. Calano però i decessi, 253, ieri erano stati 308. I guariti sono 11.714, mentre gli attuali positivi crescono di 8.521 unità attestandosi a 404.664.

Prosegue l’incremento dei ricoverati nei reparti ordinari, sono 18.292 (+35), e di poco aumentano pure le terapie intensive, con 2.194 ricoverati (+26) e 188 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 384.178. La regione con il numero più alto di nuovi positivi è la Lombardia (4.557), a seguire Emilia-Romagna (2.575) e Campania (2.519).



