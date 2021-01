Cronaca 739

Coronavirus, in Sicilia curva dei contagi in calo: 875 nuovi casi. In Italia il tasso di positività torna a salire

Nelle ultime 24 ore soni stati 299 i decessi per un totale di 85.461 vittime. La Llombardia è la regione con il più alto numero di contagi

Redazione

24 Gennaio 2021 19:26

Scendono sensibilmente i nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 875 frutto anche del minor numero di tamponi effettuato rispetto ai giorni scorsi, 20.591 (ieri 1.158 a fronte di 23.465 tamponi). Il tasso di positività, come emerge dal bollettino del ministero della Salute, è del 4,2% (ieri era del 4,9%).Dall'inizio della pandemia sono 129.752 le persone contagiate. Attualmente ci sono 47.654 positivi in Sicilia, di cui 1.431 persone ricoverate in ospedale, 227 in terapia intensiva, 45.996 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 78.872 mentre i decessi a 3.226 (+32 nelle ultime 24 ore). La distribuzione nelle province vede Messina 224, Catania 211, Siracusa 157, Palermo 122, Caltanissetta 65, Ragusa 33, Enna 28, Trapani 22, Agrigento 13.

A livello nazionale, sono 11.629 i nuovi casi di Coronavirus (ieri 13.331) a fronte di 216.211 tamponi effettuati su un totale di 29.893.362 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore soni stati 299 i decessi per un totale di 85.461 vittime. Sono 216.211 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 286.331. Il tasso di positività risale al 5,3% (ieri era al 4,6%).

Con quelli di oggi diventano 2.466.813 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 499.278 (+444 rispetto a ieri), 475.569 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 21.309 di cui 2.400 in Terapia Intensiva. I dimessi/guariti sono 1.882.074 con un incremento di 10.885 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (1.375), seguita da Emilia Romagna (1.208) e Campania (1.069). (Gds)



