Cronaca 189

Coronavirus in Sicilia, diminuiscono i contagi ma aumentano i ricoveri: i nuovi casi sono 1.169

Oggi l'Isola si itrova all'ottavo posto in Italia per incremento dei nuovi positivi

Redazione

16 Ottobre 2022

Altri 1.169 casi di Covid in Sicilia (a fronte di 9.604 tamponi effettuati) secondo il bollettino odierno del ministero della Salute in cui vengono riportate anche tre vittime. Ieri i nuovi contagi da coronavirus segnalati nell'Isola erano stati 1.257 (su 9.210 test) e c'era stato un decesso. Restano quindi sostanzialmente stabili le infezioni da SARS-CoV-2 in Sicilia, con l'Isola che oggi si ritrova all'ottavo posto in Italia per incremento dei nuovi casi. Al livello regionale, è la provincia di Palermo quella che oggi fa registrare il maggior numero di contagi. Ecco la suddivisione provincia per provincia dei casi odierni: Palermo 311; Catania 231; Messina 206; Siracusa 107; Agrigento 54; Trapani 125; Ragusa 58; Caltanissetta 44 ed Enna 33. A livello ospedaliero. si registra un lieve incremento dei ricoveri ordinari . Dei 18.092 siciliani attualmente positivi, 17.838 sono in isolamento domiciliare, 238 sono ricoverati con sintomi nei reparti Covid (5 in più di ieri) e 16 sono ricoverati gravi in terapia intensiva (1 in meno di ieri), dove non si è registrato nessun nuovo ingresso. Sono 491 i guariti odierni, mentre con le ultime 3 vittime il totale dei morti della pandemia in Sicilia è arrivato a 12.214. In Italia sono 30.239 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 38.969 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 32, contro le 73 di ieri. Il tasso di positività è 17,1% (ieri era 18.06%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 175.985, contro i 215.672 del giorno precedente. (LaSicilia.it)



