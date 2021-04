Cronaca 1371

Coronavirus, il bollettino: cala la curva dei contagi in Sicilia, si svuotano gli ospedali

Nelle ultime 24 ore si sono registrati nell'isola 861 nuovi casi su 28.145 tamponi (tra molecolari e test rapidi) con un tasso di positività al 3,1%

Redazione

30 Aprile 2021 18:01

Continua a calare la curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia: oggi sono 861 i nuovi casi registrati su 28.145 tamponi (tra molecolari e test rapidi) con un tasso di positività al 3,1%. Venerdì scorso i casi erano stati 930 e il tasso era del 3,5%: dati che confermano la fase di regressione dell'epidemia nell'Isola, che però da lunedì resterà comunque in zona arancione a causa di un indice Rt ancora superiore a 1.

I morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 19 mentre ancora alto il numero di guariti: 1.190, il che fa calare ulteriormente il numero degli attuali positivi. Buone notizie anche sul fronte ospedaliero, con i reparti che continuano a svuotarsi: i ricoverati in regime ordinario sono 1.172, 29 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva si trovano invece 165 pazienti (-3).

In calo i casi Covid anche in Italia: nelle ultime 24 ore sono 13.446, contro i 14.320 di ieri, con 338.771 tamponi, 8mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività cala dal 4,3% al 4% ed è inferiore anche al 4,7% di venerdì scorso. In calo per il secondo giorno di fila i decessi, 263 (ieri 288), per un totale di 120.807 vittime dall’inizio della pandemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 57 in meno (ieri -71) con 137 ingressi del giorno, e sono 2.583 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 411 unità (ieri -509), 18.940 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.214), seguita da Campania (+1.898), Puglia (+1.344), Emilia Romagna (+1.206), Lazio (+1.151) e Piemonte (+1.036). I contagi totali salgono a 4.022.653. I guariti nelle 24 ore sono 15.621 (ieri 18.088), per un totale di 3.465.576. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive: 2.439 in meno (ieri -4.062): i malati ancora attivi sono ora 436.270. Di questi, sono in isolamento domiciliare 414.747 pazienti. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Piero Vassallo, Gds.it)



