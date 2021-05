Cronaca 487

Covid, il bollettino: 385 contagi in Sicilia, seconda regione in Italia. Calano ancora i ricoveri

Sempre in calo la pressione sulle strutture ospedaliere: rispetto a ieri si contano 10 ricoverati in meno nei reparti Covid

Redazione

29 Maggio 2021 17:36

Sono 385 i nuovi casi di Coronavirus registrati quest'oggi in Sicilia su 15.094 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,6%. Un leggero incremento rispetto a sabato scorso, quando i casi erano stati 350 ma su 19.201 tamponi e con un tasso di positività dell'1,8%. Le vittime del virus nelle ultime 24 ore sono state 7, i guariti invece 1.005. L'Isola è seconda per numero di contagi registrati oggi, alle spalle della Lombardia.Sempre in calo la pressione sulle strutture ospedaliere: rispetto a ieri si contano 10 ricoverati in meno nei reparti Covid, per un totale di 502 pazienti. In terapia intensiva invece risultano occupati 72 posti letto (-1 rispetto al bollettino di venerdì),

IN ITALIA. Sono 3.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.738. Sono invece 83 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 126. Sono 247.330 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 249.911. Il tasso di positività è dell’1,3%, in lieve calo rispetto all’1,5% di ieri. Sono 1.095 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 47 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri 29 (ieri erano stati 41). Sono invece 6.800 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 392 in meno nelle ultime 24 ore. (Gds.it)



