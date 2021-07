Cronaca 2148

Coronavirus, il bollettino: 150 casi in Sicilia e tasso di positività al 2,2%, tornano a crescere i ricoveri

Lunedì scorso i contagi erano stati appena 58 e con un tasso dello 0,7%. Non ci sono nuove vittime mentre i guariti sono 65

Redazione

12 Luglio 2021 17:09

Sono 150 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 6.693 tamponi processati, con un tasso di positività al 2,2%. Prosegue dunque la ripresa della curva epidemiologica, con l'incidenza dei contagi che continua ad aumentare: al momento è a 25 casi per 100 mila abitanti ma è inevitabile che i numeri saliranno nei giorni a seguire. Lunedì scorso i contagi erano stati appena 58 e con un tasso dello 0,7%. Non ci sono nuove vittime mentre i guariti sono 65. Tornano ad aumentare anche i ricoveri in ospedale: sono 140 quelli in regime ordinario, 11 in più rispetto a ieri, e 18 i posti letto occupati in terapia intensiva (+1) con un solo ingresso nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 41, Caltanissetta 36, Ragusa 34, Palermo 26, Messina 5, Trapani 4, Enna e Siracusa 2. Non si registrano nuovi contagi in provincia di Agrigento. Gli attuali positivi nell'Isola salgono a quota 3.735.

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 888, contro i 480 di lunedì scorso. Il tasso di positività schizza all’1,2%, per la prima volta sopra quota 1% dal 14 giugno. I decessi sono 13 (ieri 7), per un totale di 127.788 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive sono 3 di meno (ieri invariate) con solo 4 ingressi del giorno, e scendono a 158, mentre i ricoveri ordinari tornano a salire, 15 in più (ieri -13), 1.149 in tutto.(Piero Vassallo, Gds.it)



