Coronavirus: i nuovi casi in Sicilia balzano a 626, salgono anche ricoveri e terapie intensive

La curva dei contagi non si ferma e torna nuovamente a risalire destando preoccupazione

Redazione

24 Luglio 2021 17:37

Nuova risalita di casi in Sicilia. Sono 626 i nuovi contagi di Coronavirus su 13.735 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 4,6% (ieri era 3,1). Si registra un decesso per Covid. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Ieri i contagi erano 484, oggi dunque si registra un aumento del +29% e +45% rispetto a sabato scorso. In aumento anche ricoveri. Attualmente sono 182 i degenti nei reparti ordinari, +10 rispetto a ieri; mentre si registrano 6 nuovi ingressi nelle terapie intensive, per un totale di 27 ricoverati. Aumentano infatti a 6,1% dei posti disponibili le ospedalizzazioni e a 4,2% le terapie intensive (ieri erano, rispettivamente, 5,7% e 3,3%). Cifre queste, da tenere d'occhio dopo il cambio dei parametri per la determinazione delle fasce di rischio, in vigore col nuovo decreto Covid, che prevedono il passaggio in zona gialla con il 10% di terapie intensive e 15% di ospedalizzazioni. Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi per provincia: boom di casi a Ragusa, con 175 casi, seguita da Caltanissetta con 97 e Agrigento 90. A seguire, Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20.

Sono 5.140 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, dato stabile rispetto a ieri (5.143), con 258.929 tamponi, 21 mila in più. Tanto che il tasso di positività scende leggermente dal 2,2% al 2%. I decessi sono 5 (ieri 17), per un totale di 127.942 vittime dall’inizio dell’epidemia. In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più (ieri -3), con 21 ingressi del giorno, il dato più alto da oltre un mese, e salgono a 172. In area medica i ricoveri sono 36 in più (ieri +70), 1.340 in tutto.

La regione con più casi odierni è ancora il Lazio con 845 contagi. Seguono Sicilia (+626), Veneto (+576), Lombardia (+574) ed Emilia Romagna (+468). I casi totali salgono così a 4.312.673.I guariti sono 1.362 (ieri 1.239), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.122.208. Gli attuali positivi aumentano di 3.771 unità (ieri +3.886), e tornano sopra quota 60mila a 62.523 in tutto, di cui 61.011 in isolamento domiciliare.(Anna Sampino, Gds.it)



