Cronaca 884

Coronavirus, i nuovi casi in Sicilia balzano a 552 ma i ricoveri restano stabili

Impennata di contagi nell'isola dove i contagi continuano a crescere. Stabile il tasso di positività

Redazione

20 Luglio 2021 19:23

Sono 552 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 18.038 tamponi processati. Resta comunque stabile il tasso di positività, al 3.1%, stesso dato di ieri. Tre i decessi. E' quanto emerge dai dati del bollettino odierno del ministero della Salute. Rispetto a ieri il numero di casi (300) è maggiore del +84% ma con un altrettanto maggior numero di tamponi, +89%. Il tasso di positività resta infatti stabile al 3,1. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari è 156, +2 rispetto a ieri. Sono invece 21 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un lieve calo, -1, e nessun nuovo ingresso. Un dato, quello dei ricoveri, destinato ad avere un peso sempre maggiore nella definizione delle nuove fasce di rischio. Dopo l'incontro tra governo e regioni, in vista della cabina di regia di domani, sembra essere ormai certo che si andrà in zona gialla con un’occupazione delle terapie intensive superiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei reparti ordinari superiore al 10%. Dal bollettino di oggi, la Sicilia è al 3,3% per le terapie intensive e 5,2% per i reparti ordinari.

Anche oggi la Sicilia è seconda per incidenza, 56, dopo la Sardegna (66). Per quanto riguarda la distribuzione per province, Agrigento è la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 121. Sono proprio agrigentine le due nuove zone rosse: Favara e Caltabellotta, facendo così salire a 6 i Comuni in semi-lockdown (Gela, Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina).er quanto riguarda la distribuzione per province, Agrigento è la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 121. Sono proprio agrigentine le due nuove zone rosse: Favara e Caltabellotta, facendo così salire a 6 i Comuni in semi-lockdown (Gela, Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina). Seguono Catania con 91 nuovi positivi, Caltanissetta con 86, Ragusa 67, Palermo 65, Trapani 51, Enna 37, Siracusa 31 e infine Messina con 3. (Anna Sampino, Gds.it)



Sono 552 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 18.038 tamponi processati. Resta comunque stabile il tasso di positività, al 3.1%, stesso dato di ieri. Tre i decessi. E' quanto emerge dai dati del bollettino odierno del ministero della Salute. Rispetto a ieri il numero di casi (300) è maggiore del +84% ma con un altrettanto maggior numero di tamponi, +89%. Il tasso di positività resta infatti stabile al 3,1. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari è 156, +2 rispetto a ieri. Sono invece 21 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un lieve calo, -1, e nessun nuovo ingresso. Un dato, quello dei ricoveri, destinato ad avere un peso sempre maggiore nella definizione delle nuove fasce di rischio. Dopo l'incontro tra governo e regioni, in vista della cabina di regia di domani, sembra essere ormai certo che si andrà in zona gialla con un'occupazione delle terapie intensive superiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei reparti ordinari superiore al 10%. Dal bollettino di oggi, la Sicilia è al 3,3% per le terapie intensive e 5,2% per i reparti ordinari. Anche oggi la Sicilia è seconda per incidenza, 56, dopo la Sardegna (66). Per quanto riguarda la distribuzione per province, Agrigento è la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 121. Sono proprio agrigentine le due nuove zone rosse: Favara e Caltabellotta, facendo così salire a 6 i Comuni in semi-lockdown (Gela, Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina).er quanto riguarda la distribuzione per province, Agrigento è la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 121. Sono proprio agrigentine le due nuove zone rosse: Favara e Caltabellotta, facendo così salire a 6 i Comuni in semi-lockdown (Gela, Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina). Seguono Catania con 91 nuovi positivi, Caltanissetta con 86, Ragusa 67, Palermo 65, Trapani 51, Enna 37, Siracusa 31 e infine Messina con 3. (Anna Sampino, Gds.it)

Ti potrebbero interessare