Coronavirus, gli alunni della Carducci di San Cataldo incontrano il virologo Burioni

Nel corso dell'incontro, che si terrà in videoconferenza, si parlerà della diffusione della pandemia e di vaccinazioni

Redazione

10 Maggio 2021 11:23

A conclusione del ciclo di incontri informativi e formativi che hanno avuto luogo nell’anno scolastico 2020/2021 con personaggi di chiara fama del mondo scientifico e della cultura, la Scuola Secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo ha organizzato un ulteriore incontro con il celebre virologo Roberto Burioni. L’evento è a cura delle professoresse Maria Rita Cavaleri e Valentina Tesoro. All’incontro, che si svolgerà in videoconferenza, domani martedì 11 maggio, dalle 11.30 alle 13.00, parteciperanno gli alunni di tutte le classi della “Carducci” (plesso Balsamo e plesso Carducci), i docenti, il personale della scuola e i genitori.

Il prof. Burioni è uno dei più noti e stimati scienziati italiani, esperto nel campo della virologia, immunologia ed epidemiologia, docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; è autore di numerosi lavori scientifici su riviste internazionali, relatore in numerosi congressi internazionali; è titolare di brevetti relativi a procedure di immunologia molecolare, anticorpi monoclonali umani e a farmaci immunologici; autorevole ospite in diverse trasmissioni televisive.

Dopo l’introduzione e i saluti del dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti (nella foto), ci sarà una breve presentazione del prof. Roberto Burioni; a seguire la lezione sul Covid-19, la diffusione della pandemia e le vaccinazioni e, infine, il question time da parte degli alunni e dei genitori. E’ auspicio del dirigente scolastico prof. Parenti che l’iniziativa, come quelle precedenti, contribuiscano a rafforzare il proficuo, sinergico rapporto tra scuola e famiglia, finalizzato alla crescita degli alunni e della comunità di San Cataldo. Ne dà notizia il Prof. Leandro Janni.



