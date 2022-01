Politica 115

Coronavirus, Giudice (Cgil): "Esistono i no vax ma anche persone che hanno paura del vaccino, aiutiamoli"

Pubblichiamo di seguito la nota del segretario regionale della Cgil Ignazio Giudice

Redazione

07 Gennaio 2022 09:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-giudice-cgil-esistono-i-no-vax-ma-anche-persone-che-hanno-paura-del-vaccino-aiutiamoli Copia Link Condividi Notizia

Esistono i NO VAX e nel contempo esistono tante persone che hanno PAURA del vaccino. Tutti noi dobbiamo adoperarci per tentare di far superare ogni tipo di paura sapendo che salvare l'umanità è possibile così come avere fiducia nella scienza. Passiamo la parola, dialoghiamo con serenità , nessuna paura si supera urlando, alimentando conflitti e nervosismo. È un appello sociale e umano che non costa nulla alle casse dello Stato, ci permette di vivere la bella dimensione del volontariato umano e inoltre aiuta le popolazioni a stare meglio. La Siclia è la somma di 391 Comuni, in questi giorni sta aumentando il numero delle persone contagiate, per scelta e per fortuna stanno aumentando le persone che scelgono di vaccinarsi, un fatto vero altamente importante da incentivare. Vacciniamoci, si sono moltiplicati i punti dove ci si può recare, alcune farmacie sono state autorizzate a inoculare la seconda e la terza dose, abbiamo tutte le cobdizioni per evitare la chususra delle attività, dipende tanto da noi.

Ignazio Giudice

Segretario Regionale CGIL



Esistono i NO VAX e nel contempo esistono tante persone che hanno PAURA del vaccino. Tutti noi dobbiamo adoperarci per tentare di far superare ogni tipo di paura sapendo che salvare l'umanità è possibile così come avere fiducia nella scienza. Passiamo la parola, dialoghiamo con serenità , nessuna paura si supera urlando, alimentando conflitti e nervosismo. È un appello sociale e umano che non costa nulla alle casse dello Stato, ci permette di vivere la bella dimensione del volontariato umano e inoltre aiuta le popolazioni a stare meglio. La Siclia è la somma di 391 Comuni, in questi giorni sta aumentando il numero delle persone contagiate, per scelta e per fortuna stanno aumentando le persone che scelgono di vaccinarsi, un fatto vero altamente importante da incentivare. Vacciniamoci, si sono moltiplicati i punti dove ci si può recare, alcune farmacie sono state autorizzate a inoculare la seconda e la terza dose, abbiamo tutte le cobdizioni per evitare la chususra delle attività, dipende tanto da noi.

Ignazio Giudice

Segretario Regionale CGIL

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare