Cronaca 211

Coronavirus, focolaio in Rsa a Gangi: 54 anziani positivi al tampone rapido

Tutti, insieme al personale in servizio nella struttura compreso quello amministrativo, sono stati posti in isolamento

Redazione

11 Gennaio 2021 09:44

Un focolaio si registra nella casa di riposo Villa San Michele di Gangi, dove 54 anziani sono risultati positivi al tampone rapido e due operatori anche al molecolare. L'Usca del distretto di Petralia Sottana sta effettuando adesso i test molecolari di riscontro.Gli ospiti della Rsa, di proprietà comunale, sono al momento asintomatici. Tutti, insieme al personale in servizio nella struttura compreso quello amministrativo, sono stati posti in isolamento.

Adesso c'è il rischio che il comune delle Madonie possa diventare zona rossa. In base ai dati dell'Asp nel comune si erano registrati 25 casi positivi, 22 persone poste in isolamento e 4 ricoverati, l'ultimo dei quali la notte scorsa nell'ospedale di Termini Imerese. A questi numeri si dovranno aggiungere anche i positivi nella Rsa dopo i risultati dei tamponi molecolari.



