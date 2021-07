Cronaca 1450

Coronavirus e variante Delta, la Cisl all'Asp di Caltanissetta: "Personale sanitario va sottoposto a tampone"

Il sindacato chiede anche un'indagine epidemiologica e un'accurata vigilanza sugli accessi dell'utenza

Redazione

19 Luglio 2021 13:43

La Scrivente Organizzazione Sindacale Cisl Fp Agrigento Caltanissetta Enna, cosciente che il momento emergenziale è ancora attuale a causa della nuova mutazione del virus (Variante Delta) che lo rende ancora più contagioso. Chiede che si metta in atto un piano di prevenzione già attuato fino a qualche giorno addietro per tutto il personale sanitario e non, al fine di monitorare costantemente la salute del personale sanitario e al contempo salvaguardare l’utenza che per motivi di salute si reca presso i nostri presidi sanitari provinciali. A tal riguardo CHIEDIAMO che tutto il personale venga sottoposto periodicamente a tamponi rapidi o molecolari al fine di tracciare eventuali contagi e isolare nell’immediato il contagiato che rappresenta un rischio per i suoi stessi colleghi e per i pazienti presenti.

Inoltre Chiediamo che si faccia un indagine epidemiologica sottoponendo il personale a test sierologico per la ricerca degli igC e degli IgM tutto ciò al fine di avere un arma in più che ci consenta di monitorare la curva pandemica in seno al personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Ed infine si Chiede una più accurata vigilanza sugli accessi dell’utenza che si reca presso i vari servizi sanitari della nostra provincia. Nella consapevolezza che ogni azione intrapresa per la salvaguardia del personale e dell’utenza presente possa essere di contrasto al Virus, auspichiamo che le proposte sopracitate siano intraprese nell’immediato.

Il Segretario Territoriale CISL FP Ag Cl En Giovanni Luca Vancheri

Il Segretario Aziendale Cisl Antonino Michele Guagenti



