Coronavirus, dottoressa in Austria vaccina 59 persone con la stessa siringa

Sulla vicenda indaga la Procura di Leoben e nel frattempo la dottoressa è stata sospesa

30 Maggio 2021 11:44

Stessa siringa e stesso ago utilizzati per inoculare a più persone il vaccino contro il Covid-19. E' la singolare, quanto incredibile, vicenda accaduta tra le montagne della Stiria, in Austria, precisamente nel paese di Muerzzuschlag, dove una dottoressa ha vaccinato 59 dipendenti di un'azienda per la lavorazione dell'acciaio con la stessa siringa. La vaccinazione, come riporta "La Repubblica", è stata effettuata ai dipendenti dell'azienda Voestalpine Boehler Bleche. Sulla vicenda indaga la Procura di Leoben e nel frattempo la dottoressa è stata sospesa.

Il fatto è stato scoperto perché, a seguito di un controllo effettuato alla fine di ogni seduta vaccinale, il numero dei dispositivi medici utilizzati dalla dottoressa addetta alle vaccinazioni - dosi di vaccini e materiale utilizzato (siringhe) - non corrispondevano al numero delle persone vaccinate. Solo dopo un secondo accertamento più approfondito, la professionista ha dichiarato che, forse, aveva utilizzato in alcuni casi la stessa siringa e lo stesso ago per più volte. Il successivo primo esame di follow-up su più di 50 persone non ha, fortunatamente, rivelato alcuna di infezione.



