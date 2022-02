Attualita 194

Covid, da oggi disponibile in Sicilia il vaccino Novavax: va somministrato a chi ha più di 18 anni

Il vaccino è stato autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco e su disposizione dell'assessorato regionale della Salute

Redazione

Con la consegna di 84 mila dosi, avvenuta ieri sera, comincia da oggi in tutta la Sicilia la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell'azienda Novavax, autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco e su disposizione dell'assessorato regionale della Salute. Il nuovo strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 potrà essere usato su tutti i soggetti, a partire dai 18 anni di età, che non si siano ancora accostati ad alcun tipo di vaccino anti-SarsCoV2. Il Novavax viene somministrato per via intramuscolare con un ciclo di due dosi a distanza di 3 settimane (21 giorni) l'una dall'altra.



