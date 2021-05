Cronaca 335

Coronavirus, curva in discesa in Sicilia: i nuovi casi sono 557, Enna è Covid free

È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri costanti quelli registrati negli ultimi giorni nella nostra regione

Redazione

15 Maggio 2021 17:43

Sono 557 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.981 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,8%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri costanti quelli registrati negli ultimi giorni nella nostra regione. Ieri, ad esempio i nuovi casi erano stati 573 su 22.269 tamponi processati e l'indice di positività era del 2,6%. Nelle ultime 24 ore, scendono di 14 unità i ricoveri, di cui 6 in terapia intensiva. I guariti in un solo giorno sono 1.043 e i decessi 10. Rispetto allo scorso sabato c'è il 35% in meno di nuovi positivi. Attualmente ci sono 17.513 positivi in Sicilia di cui 833 ricoverati in ospedale, 114 in terapia intensiva, 16.566 in isolamento domiciliare. I guariti da inizio pandemia sono 196.477, mentre i decessi 5.660. In totale, da quando è iniziata la pandemia, sono 219.650 le persone contagiate.

A livello provinciale, sono 197 i nuovi casi a Palermo, 49 a Messina, 99 a Catania, 44 a Siracusa, 81 a Ragusa, 16 a Caltanissetta, 45 ad Agrigento, 30 a Trapani, nessun caso a Enna. A livello nazionale, Sono 6.659 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 7.567. Si chiude una settimana sempre sotto i diecimila casi al giorno: non succedeva dallo scorso autunno. I decessi sono 136 (ieri 182): si tratta del dato più basso dal 22 ottobre 2020. Le vittime totali sono ora 124.063.

Prosegue anche la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (ieri -33) con 63 ingressi giornalieri - il numero più basso da quando viene fornito questo dato, lo scorso dicembre - e scendono a 1.805, mentre i ricoveri ordinari calano di 557 unità (ieri -558), 12.493 in tutto. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.154), seguita da Campania (946), Lazio (621), Puglia (567) e Sicilia (557). (Denise Marfia, Gds.it)



Sono 557 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.981 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,8%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri costanti quelli registrati negli ultimi giorni nella nostra regione. Ieri, ad esempio i nuovi casi erano stati 573 su 22.269 tamponi processati e l'indice di positività era del 2,6%. Nelle ultime 24 ore, scendono di 14 unità i ricoveri, di cui 6 in terapia intensiva. I guariti in un solo giorno sono 1.043 e i decessi 10. Rispetto allo scorso sabato c'è il 35% in meno di nuovi positivi. Attualmente ci sono 17.513 positivi in Sicilia di cui 833 ricoverati in ospedale, 114 in terapia intensiva, 16.566 in isolamento domiciliare. I guariti da inizio pandemia sono 196.477, mentre i decessi 5.660. In totale, da quando è iniziata la pandemia, sono 219.650 le persone contagiate. A livello provinciale, sono 197 i nuovi casi a Palermo, 49 a Messina, 99 a Catania, 44 a Siracusa, 81 a Ragusa, 16 a Caltanissetta, 45 ad Agrigento, 30 a Trapani, nessun caso a Enna. A livello nazionale, Sono 6.659 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 7.567. Si chiude una settimana sempre sotto i diecimila casi al giorno: non succedeva dallo scorso autunno. I decessi sono 136 (ieri 182): si tratta del dato più basso dal 22 ottobre 2020. Le vittime totali sono ora 124.063. Prosegue anche la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (ieri -33) con 63 ingressi giornalieri - il numero più basso da quando viene fornito questo dato, lo scorso dicembre - e scendono a 1.805, mentre i ricoveri ordinari calano di 557 unità (ieri -558), 12.493 in tutto. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.154), seguita da Campania (946), Lazio (621), Puglia (567) e Sicilia (557). (Denise Marfia, Gds.it)

Ti potrebbero interessare