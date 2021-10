Cronaca 167

Coronavirus, curva dei contagi in salita: i nuovi casi sono 496 ma 116 risalgono alle scorse settimane

Prosegue la discesa della curva che nell'ultima settimana risulta in calo del 18% circa

Redazione

08 Ottobre 2021 19:03

Sono 469 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nell'ultimo bollettino su 14.977 tamponi ma la Regione precisa che 116 positivi si riferiscono alle settimane precedenti. Sono quindi 353 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Tre i decessi (2 di ieri e 1 relativo al 6 ottobre) e 1.048 i guariti. Prosegue la discesa della curva che nell'ultima settimana risulta in calo del 18% circa, mentre l'incidenza si attesta a quota 48.

In calo anche i numeri ospedalieri: sono 365 i pazienti ricoverati in area medica Covid, 5 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i posti letto occupati sono 40 (-5) e nelle ultime 24 ore si registrano tre nuovi ingressi in rianimazione. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 298, Siracusa 50, Palermo 42, Caltanissetta 18, Agrigento e Messina 15, Trapani 13, Ragusa 10, Enna 8. Gli attuali positivi nell'Isola calano a quota 11.198, di cui 10.793 in isolamento domiciliare.

Sono invece 3.023 i casi Covid di oggi in Italia, con un tasso di positività all'1,1%. Trenta i decessi (ieri 41) per un totale di 131.228 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -12) con 17 ingressi del giorno, e scendono a 383, mentre i ricoveri ordinari sono 82 in meno (ieri -48 in meno), 2.742 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è appunto la Sicilia, seguita da Veneto (+338), Campania (+318), Lazio (+294), e Lombardia (+293). I casi totali sono 4.695.291. I guariti sono 4.234 (ieri 3.966), per un totale di 4.478.137. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 1.247 in meno (ieri -1.074) e sono 85.926. Di questi, sono in isolamento domiciliare 82.801 pazienti.(Piero Vassallo, Gds.it)



