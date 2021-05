Cronaca 1123

Coronavirus, curva dei contagi in discesa in Sicilia: 589 nuovi casi. Scende anche il tasso di positività

Come di consueto l'effetto weekend porta al calo delle dimissioni dagli ospedali. In calo anche le vittime che sono 6

Redazione

10 Maggio 2021 17:59

Sono 589 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.530 tamponi effettuati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3%. La curva epidemiologica prosegue nella sua discesa: lunedì scorso i contagi erano stati 734 su 14.474 tamponi, con un tasso di positività pari a 5,1%. In calo anche il numero delle vittime, oggi 6. I guariti sono 498.

Come di consueto l'effetto weekend porta al calo delle dimissioni dagli ospedali, dunque non sorprende vedere il numero dei ricoveri nuovamente in aumento: sono 988 i pazienti nei reparti Covid, 14 in più di ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva scendono a 131 (-5 rispetto al bollettino di 24 ore fa) con soltanto tre nuovi ingressi.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 252, Catania 112, Messina 46, Siracusa 62, Trapani 20, Ragusa 64, Caltanissetta 28, Agrigento 1, Enna 4. Da inizio pandemia sono 216.416 i siciliani colpiti dal virus, 5.566 i morti e 188.620 i guariti. Gli attuali positivi sono 22.230, di cui 21.111 in isolamento domiciliare.

Scende ancora la curva dei contagi in Italia: oggi 5.080 nuovi positivi, contro gli 8.292 di ieri. È un dato che risente anche del calo dei numeri dei tamponi effettuati: oggi 130.000, mentre ieri erano stati 226.006. Il tasso di positività scende di un punto rispetto a lunedì scorso: 3,9% contro 4,9%. Il numero dei morti nelle ultime 24 ore è di 198 (ieri 139, per un totale di 123.031 vittime dall’inizio della pandemia.

Cala il numero di nuovi ingressi nelle terapie intensive: sono 80, contro i 103 di ieri, per un totale di ricoverati pari a 2.158 (-34). I ricoveri ordinari sono saliti di 7 unità, arrivando agli attuali 15.427. In isolamento domiciliare sono in 356.085 (-10.157 su ieri); gli attualmente positivi sono 373.670 (ieri 383.854). Il numero totale di dimessi/guariti è pari a 3.619.586. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I contagi totali dall’inizio della pandemia salgono a 4.116.287. Il numero dei guariti aumenta di 14.416 unità (ieri 17.394), per un totale di 3.604.523 dall’inizio della pandemia. Diminuiscono ancora gli attualmente positivi, 6.266 in meno (ieri -7.444): gli attualmente positivi sono 383.854, di cui in isolamento domiciliare 366.242 pazienti.(Piero Vassallo, Gds.it)



Sono 589 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.530 tamponi effettuati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3%. La curva epidemiologica prosegue nella sua discesa: lunedì scorso i contagi erano stati 734 su 14.474 tamponi, con un tasso di positività pari a 5,1%. In calo anche il numero delle vittime, oggi 6. I guariti sono 498. Come di consueto l'effetto weekend porta al calo delle dimissioni dagli ospedali, dunque non sorprende vedere il numero dei ricoveri nuovamente in aumento: sono 988 i pazienti nei reparti Covid, 14 in più di ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva scendono a 131 (-5 rispetto al bollettino di 24 ore fa) con soltanto tre nuovi ingressi. La distribuzione tra le province vede Palermo con 252, Catania 112, Messina 46, Siracusa 62, Trapani 20, Ragusa 64, Caltanissetta 28, Agrigento 1, Enna 4. Da inizio pandemia sono 216.416 i siciliani colpiti dal virus, 5.566 i morti e 188.620 i guariti. Gli attuali positivi sono 22.230, di cui 21.111 in isolamento domiciliare. Scende ancora la curva dei contagi in Italia: oggi 5.080 nuovi positivi, contro gli 8.292 di ieri. È un dato che risente anche del calo dei numeri dei tamponi effettuati: oggi 130.000, mentre ieri erano stati 226.006. Il tasso di positività scende di un punto rispetto a lunedì scorso: 3,9% contro 4,9%. Il numero dei morti nelle ultime 24 ore è di 198 (ieri 139, per un totale di 123.031 vittime dall'inizio della pandemia. Cala il numero di nuovi ingressi nelle terapie intensive: sono 80, contro i 103 di ieri, per un totale di ricoverati pari a 2.158 (-34). I ricoveri ordinari sono saliti di 7 unità, arrivando agli attuali 15.427. In isolamento domiciliare sono in 356.085 (-10.157 su ieri); gli attualmente positivi sono 373.670 (ieri 383.854). Il numero totale di dimessi/guariti è pari a 3.619.586. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I contagi totali dall'inizio della pandemia salgono a 4.116.287. Il numero dei guariti aumenta di 14.416 unità (ieri 17.394), per un totale di 3.604.523 dall'inizio della pandemia. Diminuiscono ancora gli attualmente positivi, 6.266 in meno (ieri -7.444): gli attualmente positivi sono 383.854, di cui in isolamento domiciliare 366.242 pazienti.(Piero Vassallo, Gds.it)

Ti potrebbero interessare