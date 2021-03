Cronaca 850

Coronavirus, cresce il contagio in Sicilia: 566 positivi in più, 14 i decessi nelle ultime 24 ore

Sempre in crescita la curva dell’epidemia in Italia con 17.083 nuovi positivi e 343 vittime

Redazione

02 Marzo 2021 18:05

Ancora in aumento il trend dei contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 566 i nuovi positivi registrati oggi su 24.743 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività del 2,3%. Si conferma quindi un aumento dei casi anche nell'Isola, rispetto a martedì scorso si registra un +25% e con un numero di tamponi lievemente minore.

Le vittime odierne sono invece 14, in calo rispetto ai giorni scorsi. Negli ospedali situazione stabile per quanto riguarda i ricoveri in regime ordinario (726 come ieri) mentre sono in calo i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 123, nove in meno rispetto al giorno precedente.



La suddivisione dei nuovi casi per province: Palermo 293, Catania 138, Agrigento 32, Siracusa 28, Messina 27, Trapani 16, Caltanissetta 14, Ragusa 10 e Enna 8. Ad oggi sono 153.602 i siciliani colpiti dal virus da inizio pandemia: 4.170 i morti e 123.703 i guariti. Gli attuali positivi sono in calo: 25.729 (-452) di cui 24.880 in isolamento domiciliare obbligatorio.

Sempre in crescita la curva dell’epidemia in Italia con 17.083 nuovi positivi contro i 13.114 di ieri. Il tasso di positività però scende a 5,1%, con un numero di tamponi maggiori rispetto a ieri, 335.983 tamponi contro i 170.633 della precedente rilevazione. Sono in aumento di oltre 100 unità i deceduti, 343 contro i 246 di ieri, per un totale di 98.288.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +38 (ieri +58), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.327. I ricoveri ordinari aumentano di 458 unità, (ieri 474), per un totale di 19.570.

La Regione con più casi giornalieri è oggi la Lombardia con più 3.762 nuovi positivi, seguita dalla Campania con (+2.046), dall’Emilia Romagna (+2.04), dal Piemonte (+1.609) e dal Veneto (+1.228). Il totale dei contagiati sale a 2.955.434. I guariti sono 10.057 (ieri 10.894) per un totale dall’inizio della pandemia di 2.426.150. Le persone attualmente positive sono registrano un incremento di 6.633 (ieri +1.966). I malati ancora attivi sono 430.996, di cui 409.099 in isolamento domiciliare. (Piero Vassallo, Gds.it)



Ancora in aumento il trend dei contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 566 i nuovi positivi registrati oggi su 24.743 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività del 2,3%. Si conferma quindi un aumento dei casi anche nell'Isola, rispetto a martedì scorso si registra un +25% e con un numero di tamponi lievemente minore.

Le vittime odierne sono invece 14, in calo rispetto ai giorni scorsi. Negli ospedali situazione stabile per quanto riguarda i ricoveri in regime ordinario (726 come ieri) mentre sono in calo i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 123, nove in meno rispetto al giorno precedente.



La suddivisione dei nuovi casi per province: Palermo 293, Catania 138, Agrigento 32, Siracusa 28, Messina 27, Trapani 16, Caltanissetta 14, Ragusa 10 e Enna 8. Ad oggi sono 153.602 i siciliani colpiti dal virus da inizio pandemia: 4.170 i morti e 123.703 i guariti. Gli attuali positivi sono in calo: 25.729 (-452) di cui 24.880 in isolamento domiciliare obbligatorio.

Sempre in crescita la curva dell’epidemia in Italia con 17.083 nuovi positivi contro i 13.114 di ieri. Il tasso di positività però scende a 5,1%, con un numero di tamponi maggiori rispetto a ieri, 335.983 tamponi contro i 170.633 della precedente rilevazione. Sono in aumento di oltre 100 unità i deceduti, 343 contro i 246 di ieri, per un totale di 98.288.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +38 (ieri +58), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.327. I ricoveri ordinari aumentano di 458 unità, (ieri 474), per un totale di 19.570.

La Regione con più casi giornalieri è oggi la Lombardia con più 3.762 nuovi positivi, seguita dalla Campania con (+2.046), dall’Emilia Romagna (+2.04), dal Piemonte (+1.609) e dal Veneto (+1.228). Il totale dei contagiati sale a 2.955.434. I guariti sono 10.057 (ieri 10.894) per un totale dall’inizio della pandemia di 2.426.150. Le persone attualmente positive sono registrano un incremento di 6.633 (ieri +1.966). I malati ancora attivi sono 430.996, di cui 409.099 in isolamento domiciliare. (Piero Vassallo, Gds.it)



Coronavirus, in provincia di Caltanissetta i guariti superano i nuovi casi ma crescono i ricoveri

News Successiva Caltanissetta, si accascia mentre pranza al panificio e muore: sul posto polizia e medico legale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare