Cronaca 1846

Coronavirus, cresce ancora il contagio in provincia di Caltanissetta: i nuovi casi sono 37

A preoccupare sono i comuni di Gela, con 199 contagiati, e Mazzarino che conta 142 positivi

Rita Cinardi

12 Luglio 2021 21:03

Nelle ultime 24 ore riscontro di 37 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 27 pazienti di Gela, 4 di San Cataldo, 2 di Caltanissetta, 2 di Serradifalco, 1 di Niscemi e 1 di Santa Caterina Villarmosa. Nessuna variazione sui ricoveri ordinari. Guariti da Covid-19 altri 18 pazienti: 5 di Santa Caterina Villarmosa, 4 di San Cataldo, 3 di Caltanissetta, 2 di Gela, 2 di Mazzarino e 2 di Sommatino. A comunicare il bollettino aggiornato sulla situazione covid-19 in provincia di Caltanissetta il direttore genenerale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi sono 546, di questi 24 sono ricoverati in Malattie Infettive.

I positivi sono così distribuiti: Caltanissetta 54 (di cui 6 ricoverati in Malattie Infettive), Gela 199 (di cui 7 ricoverati in Malattie Infettive), Mazzarino 142 (di cui 6 ricoverati in Malattie Infettive), San Cataldo 60, Riesi 37, Vallelunga 17, Santa Caterina Villarmosa 11 (di cui 2 in Malattie Infettive), Niscemi 10, Butera 4, Serradifalco 4, Sommatino 2, Delia 2, Bompensiere 1, Resuttano 1 (ricoverato in Malattie Infettive). Sono 2 i pazienti ricoverati provenienti da altre province mentre i comuni dove si registrano zero casi sono Acquaviva Platani, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sutera e Villalba.



