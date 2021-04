Cronaca 966

Coronavirus, costante la crescita dei positivi in Sicilia: 1.288 nuovi casi, aumentano i ricoveri

rescono purtroppo i ricoveri: 21 di cui 2 in terapia intensiva. Le vittime sono 10 mentre i guariti 989

Redazione

21 Aprile 2021 18:08

Sono 1.288 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, su 29.049 tamponi processati. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è sceso leggermente rispetto a ieri, oggi è del 4,4% (nella giornata di martedì del 4,5%). Crescono purtroppo i ricoveri: 21 di cui 2 in terapia intensiva. Le vittime sono 10 mentre i guariti 989. Attualmente ci sono 25.188 positivi, di cui 1.274 ricoverati in ospedale, 182 in terapia intensiva, 23.732 in isolamento domiciliare.

I guariti salgono a 168.672 mentre i decessi a 5.218. Da inizio pandemia sono 199.078 i casi Covid in Sicilia. A livello provinciale, sono scesi notevolmente i nuovi contagi a Palermo: 298 a fronte dei 431 di ieri e degli oltre 500 di lunedì. Crescono, invece, a Catania dove oggi sono 517 (ieri 262). A Messina si registrano 98 casi, a Siracusa 98 casi, a Trapani 43, a Ragusa 7, a Caltanissetta 110, ad Agrigento 90 e a Enna 27. A livello nazionale, sono 13.844 i nuovi positivi al Covid su 350.034 tamponi. Ci sono 390 nuovi decessi. Sono 350.034 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri i test erano stati 294.045) e il tasso di positività è del 3,9%, in leggero calo rispetto al 4,1% di ieri.(Gds)



