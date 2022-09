Cronaca 431

Coronavirus, in Sicilia contagi ancora in calo: 853 nuovi casi. Scendono anche i ricoveri

I guariti salgono a 1.608.530, mentre i decessi a 12.192

Redazione

Diminuiscono ancora i positivi in Sicilia. Sono 853 i nuovi casi a fronte di 7.751 tamponi processati e l'indice di positività è all'11%, superiore alla giornata di ieri quando era stato 9,6%. È quanto riporta il ministero della Salute. Ieri erano 942 i nuovi casi su 11.500 tamponi processati. Sono 6 i decessi nelle ultime 24 ore. Scendono ancora i ricoveri: -21 in regime ordinario e -2 in terapia intensiva.Attualmente in Sicilia ci sono 22.637 positivi al Covid, di cui 187 ricoverati in regime ordinario e 12 in terapia intensiva. I guariti salgono a 1.608.530, mentre i decessi a 12.192. Da inizio pandemia sono state 1.643.359 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia. A livello provinciale si registrano a Palermo 200 casi, a Catania 224, a Messina 123, a Siracusa 104, a Trapani 61, a Ragusa 55, a Caltanissetta 30, ad Agrigento 42, a Enna 14.

A livello nazionale, ancora in risalita, come si registra da una settimana, la curva epidemica: sono 22.265 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 21.085 di ieri ma soprattutto i 17.154 di sabato scorso. I tamponi processati sono 152.421 (ieri 151.607) con un tasso di positività che dal 13,9% sale al 14,6%. I decessi di oggi sono 43 (ieri 49), per un totale da inizio pandemia di 176.867. Le terapie intensive scendono di 8 unità (ieri -4) ed ora sono 126 con 7 ingressi del giorno; in calo anche i ricoveri ordinari, 20 in meno (ieri -37), per un totale di 3.293.(Gds.it)



