Cronaca 977

Coronavirus, continua il calo dei positivi in provincia di Caltanissetta: 20 i nuovi casi e 1 decesso

I guariti nelle ultime 24 ore sono 53. Resta sostanzialmente stabile invece il numero dei pazienti ricoverati

Rita Cinardi

08 Febbraio 2021 21:00

Nelle ultime 24 ore riscontro di 20 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 10 pazienti di Gela, 6 di Niscemi, 2 di San Cataldo, 1 di Caltanissetta e 1 di Campofranco. Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Gela, 1 di Serradifalco e 1 proveniente da fuori provincia. Dimesso dalla degenza ordinaria 1 paziente di Gela guarito virologicamente. Deceduto 1 paziente di Mussomeli positivo al SARS CoV-2 si tratta di una donna di 94 anni. Guariti 53 pazienti: 26 di Gela, 12 di Caltanissetta, 8 di Niscemi, 4 di San Cataldo, 1 di Bompensiere, 1 di Mazzarino e 1 di Mussomeli.



E' quanto riportato nel bollettino di questo pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono885 (-34). Di questi, 67 (+1) sono ricoverati in Malattie Infettive, 6 in terapia intensiva e 812 (-35) in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 5.411, e 153 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 6.334 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 172 di Caltanissetta (di questi 152 sono in isolamento domiciliare, 18 in Malattie Infettive e 2 in terapia intensiva), 418 di Gela (di cui 389 in isolamento domiciliare, 27 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 2 di Mussomeli, 164 di Niscemi (di cui 156 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 2 di Mazzarino, 10 di Milena, 6 di Butera, 12 di Campofranco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 3 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 45 di San Cataldo (di cui 43 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati in Malattie Infettive), 25 di Riesi (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Bompensiere, 3 di Sommatino, 12 di Delia (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Sutera, 1 di Montedoro, 1 di Acquavivaplatani e 5 provenienti da fuori provincia. Adesso i comuni che registrano zero casi sono Villalba, Marianopoli, Resuttano e Vallelunga.



