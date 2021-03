Cronaca 701

Coronavirus, contagi stazionari in Sicilia. Negli ospedali diminuiscono i pazienti ricoverati

La situazione nell'Isola dunque si mantiene pressoché stazionaria, in lieve rialzo rispetto alle ultime settimane ma ancora sotto controllo

Redazione

03 Marzo 2021 18:05

Sono 539 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 25.171 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 2,1%.

Le vittime del virus oggi sono invece 17, i guariti 1.222. Le buone notizie arrivano ancora dagli ospedali, in cui continuano a diminuire i pazienti ricoverati: sono 696 quelli in regime ordinario (30 in meno di ieri) e 117 in terapia intensiva (-6). Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 190, Catania 150, Siracusa 47, Agrigento 44, Messina 36, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Trapani 12 ed Enna 10.

Ad oggi sono 154.141 i siciliani colpiti dal virus da inizio pandemia, 4.187 le vittime e 124.825 i guariti. Gli attuali positivi calano ulteriormente: sono 25.129 - esattamente 600 in meno rispetto a ieri - di cui 24.316 in isolamento domiciliare obbligatorio e gli altri 813 ricoverati nei reparti Covid e in rianimazione.

Resta in crescita la curva dell’epidemia in Italia con 20.884 nuovi positivi contro i 17.083 di ieri. Il tasso di positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ventimila tamponi in più, 358.884 (ieri 335.983). In aumento il numero dei deceduti, 347 (ieri 343), per un totale di 98.635. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +84 (ieri +38), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.411. I ricoveri ordinari aumentano di 193 unità (ieri 458 unità), per un totale di 19.763. La Regione con più casi giornalieri è oggi la Lombardia con più 4.590 nuovi casi di positivi, seguita dalla Campania con (+2.635), dall’Emilia Romagna (+2.456), dal Piemonte (+1.537) e dal Lazio (+1.537).

Il totale dei contagiati sale a 2.976.274. I guariti sono 14.068 (ieri 10.057) per un totale dall’inizio della pandemia di 2.440.218.

Le persone attualmente positive sono registrano un incremento di 6.425 unità (ieri +6.633). I malati ancora attivi sono 437.421 (ieri 430.996), di cui 415.247 in isolamento domiciliare.(Piero Vassallo, Gds)



