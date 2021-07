Cronaca 540

Coronavirus, contagi in calo in Sicilia: niente vittime ma nell'Isola le uniche due terapie intensive d'Italia

Negli ospedali situazione pressoché stabile con 140 pazienti ricoverati in regime ordinario e 17 posti letto occupati in terapia intensiva

Redazione

05 Luglio 2021 20:45

Sono 58 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.803 tamponi processati, con un tasso di positività allo 0,7%. Lunedì scorso i nuovi positivi erano stati 84 ma con 12.892 tamponi e un tasso di positività dello 0,65%. Dunque continua il fisiologico rallentamento della discesa della curva epidemiologica, mentre quest'oggi non si registrano nuove vittime causate dal Covid sull'Isola. Soltanto 43 invece i guariti. Negli ospedali situazione pressoché stabile con 140 pazienti ricoverati in regime ordinario (-3 rispetto all'ultimo bollettino) e 17 posti letto occupati in terapia intensiva (+2) con 2 nuovi ingressi in rianimazione che sono peraltro gli unici registrati in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Caltanissetta 22, Catania 13, Ragusa 11, Trapani 4, Messina e Palermo 3, Siracusa 2. Nessun nuovo contagio nelle province di Agrigento ed Enna.

Sono 480 invece i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro gli 808 di ieri ma soprattutto i 389 di lunedì scorso, a conferma che la discesa settimanale sembra invertire lentamente la rotta. Con 74.649 tamponi e un tasso di positività che rimane di fatto stabile allo 0,6%. I decessi sono 31 (ieri 12), ma di questi sono recuperi risalenti ai mesi scorsi 10 dalla Campania e 4 dalla Toscana. In totale le vittime dall’inizio dell’epidemia salgono a 127.680. Non risentono dei segnali di controtendenza dei contagi i carichi ospedalieri: le terapie intensive sono 6 di meno (ieri -7), con appena 2 ingressi del giorno, e scendono a 191, mentre i ricoveri ordinari sono 27 in meno (ieri -30), 1.137 in tutto. I casi totali salgono così a 4.263.797. I guariti sono 1.582 (ieri 1.706), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.092.586. Gli attualmente positivi diminuiscono di 1.133 unità (ieri -912), e scendono a 43.531 in tutto, di cui 42.003 in isolamento domiciliare.(Piero Vassallo, Gds.it)



