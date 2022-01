Coronavirus, contagi in aumento: da domani attivi nuovi punti per i tamponi drive in a Caltanissetta e Gela

Nel capoluogo sarà possibile recarsi in via degli Orti mentre a Gela sarà allestito un drive al Palacossiga

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha comunicato che da domani mattina entrerà in funzione il drive in per il prelievo dei tamponi in via degli Orti dietro il Palacarelli. A Gela con la curva dei contagi da coronavirus in netta e costante risalita, al punto da aver fatto toccare alla città vette mai viste, il Sindaco Lucio Greco sta cercando di contenere gli effetti negativi della quarta ondata, che sta investendo l’intera Nazione. Dopo aver firmato l’ordinanza che sancisce la sospensione del mercato settimanale per domani, 4 gennaio, il Primo Cittadino si è messo immediatamente in contatto con la direzione sanitaria dell’ASP e, date le scene di caos che da giorni si vedono in contrada Brucazzi, con file chilometriche ed estenuanti attese tra chi ha necessità di sottoporsi a tampone, ha proposto che un secondo punto in cui effettuare gli screening venga allestito all’hub vaccinale.

“Ho riscontrato la massima disponibilità da parte dei vertici di ASP – ha dichiarato il Sindaco – i quali mi hanno garantito che in contrada Marchitello sarà subito allestito un nuovo punto dove potere effettuare i tamponi, operativo dalle ore 9 di domani. Dunque, si faranno tamponi sia a Brucazzi che al Palacossiga, dove, a scanso di equivoci, è bene precisare che la campagna di vaccinazione proseguirà come sempre. Infine, un invito alla città: onde evitare che il sistema collassi, fate il tampone solo se realmente necessario, ovvero se si è stati in contatto con un positivo e sono passati almeno 3 giorni o in presenza di sintomi riconducibili al Covid”.



