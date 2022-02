Cronaca 100

Coronavirus, contagi e ricoveri in calo: la Sicilia da lunedì sarà in zona gialla

E' il dato che arriva dalle terapie intensive che dovrebbe riportare l'Isola in zona gialla

Redazione

Secondo il bollettino di ieri la Sicilia ha registrato 6.452 nuove infezioni (2179 in meno rispetto a mercoledì scorso) su 39.282 tamponi per un tasso di positività in calo dal 19 al 16%, registrando otto posti letto occupati in meno nelle Rianimazioni per un tasso di saturazione del 16,3%. Ed è proprio il dato che arriva dalle terapie intensive che dovrebbe riportare l'Isola in zona gialla, essendo tornata sotto la soglia limite del 20%. Resta alta, invece, l'occupazione dei posti letto in area medica, terzo valore più alto in Italia. In generale, però, i numeri dicono che la situazione negli ospedali sta lentamente migliorando e un po' in tutto il Paese è in diminuzione il tasso di occupazione dei posti letto.(Gds.it)



