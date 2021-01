Cronaca 488

Coronavirus, colloquio tra Orlando e Razza: la Sicilia va verso la "zona rossa"

I dati del ministero della Salute fotografano sull’Isola una situazione sempre più allarmante, soprattutto per il tasso di positività

Redazione

13 Gennaio 2021 09:42

Continua in maniera preoccupante la crescita dei casi di covid-19 in Sicilia. Dopo l'istituzione della "zona rossa" a Gela e Villarosa i comuni blindati adesso in Sicilia sono 10. Un colloquio fra Leoluca Orlando e l’assessore alla Salute Ruggero Razza, ieri ha aperto nuovi scenari, come raccontano Giacinto Pipitone e Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola. La Regione attende di conoscere fra oggi e domani le decisioni del governo nazionale (domani mattina ci sarà il vertice tra il ministro Boccia e i governatori sul nuovo Dpcm), e se da Roma venisse dichiarato il livello più alto di rischio per la Sicilia, i provvedimenti su singole città in questo momento sarebbero insensati.Quel che appare certo è che la Sicilia si avvia verso la zona rossa, per iniziativa del governo nazionale o regionale. I dati del ministero della Salute fotografano sull’Isola una situazione sempre più allarmante, soprattutto per il tasso di positività molto sopra la media nazionale. Preoccupa soprattutto la situazione di Palermo che ieri con 582 casi ha sfiorato il record di 583 contagi raggiunto il 21 novembre.



