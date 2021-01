Salute 456

Coronavirus, c'è chi vive con un positivo ma non viene contagiato: gli esperti studiano i casi dei "resistenti"

Redazione

25 Gennaio 2021 21:44

Alcune persone vivono con un positivo al Covid in casa ma non vengono contagiate, nelle coppie si ammalano di più gli uomini che le donne, c'è chi riprende il virus dopo poco tempo. Perchè accade tutto ciò?La scienza è al lavoro per cercare di capire come muta il Covid all'interno dell'essere umano, analizzando i singoli casi. Che gli uomini vengano colpiti più delle donne è un dato di fatto, avvalorato dai numeri. Che di persone che mangiano, vivono, dormono insieme uno si infetta e l'altro no, è il racconto di storie vissute. Se è vero che, appena scoperta la positività di un familiare quest'ultimo va isolato e trattato come un estraneo con tutte le precauzioni del caso (distanziamento, mascherina e igienizzazione di casa e mani), va sottolineato che gli studiosi ritengono che c'è qualcosa di diverso nel sistema immunitario.

Un team di lavoro di scienziati e genetisti di Tor Vergata, con un consorzio internazionale, sta analizzando i casi e c'è l'ipotesi che esistano geni che rendano alcune persone più protette dal contagio. Tutto merito del sistema immunitario? È presto per dirlo ma il dubbio è che esista davvero un gene che rende alcune persone resistenti.

Il Mattino oggi riporta la storia di Valeria Fabbretti e Alessandro Antonini, coppia di Terni che vive a Milano. Alessandro un anno fa si ammala, ma pensa sia polmonite, lei gli sta accanto per curarlo e accudirlo, ma senza infettarsi. Soltanto mesi dopo, con un test sierologico, scopriranno che era Covid. Giuseppe Novelli, genetista del policlinico Tor Vergata di Roma, spiega che "quando c’è una pandemia i fattori in gioco sono il patogeno, l’ospite e l’ambiente, ossia il contesto in cui si sviluppa l’infezione. Noi ci siamo concentrati sulla seconda, che è fondamentale".

"Se il virus è lo stesso allora è chiaro che la differenza la fa l’ospite - afferma -. Questo accade sempre, con tutte le infezioni". Ed ecco arrivare i "resistenti": "Ci siamo prima concentrati sui malati gravi e abbiamo scoperto che esiste un 10-12 per cento di casi che hanno una caratteristica genetica particolare, non riescono cioè a produrre interferone che è la prima molecola di difesa. Sulla base di questa esperienza ci siamo chiesti se ci sono differenze genetiche in quelli che noi chiamiamo i “resistenti”, cioè persone che quando convivono con un soggetto che è certamente positivo non solo non si ammalano, ma non si infettano nemmeno".

Lo studio è in corso ed è molto complesso visto che servirebbero individui molto esposti al coronavirus, personale sanitario o parenti di positivi, ma allo stesso tempo negativi sia al tampone che al test sierologico.



