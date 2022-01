Cronaca 2812

Coronavirus, Caltanissetta ha raggiunto il picco dei contagi: emerge da un monitoraggio

Lo dicono i numeri, quelli messi insieme nelle analisi del matematico Giovanni Sebastiani

Redazione

16 Gennaio 2022 13:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-caltanissetta-ha-raggiunto-il-picco-dei-contagi-emerge-da-un-monitoraggio Copia Link Condividi Notizia

Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani sono tra le città italiane che hanno già raggiunto il picco della quarta ondata di Covid 19. Lo dicono i numeri, quelli messi insieme nelle analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Dallo studio viene fuori una mappa di tutte e 107 le province della Penisola. Per quanto riguarda le altre città della Sicilia, Ragusa è attualmente al picco dei contagi; mentre le restanti quattro (Agrigento, Catania, Palermo e Siracusa) vengono definite "in crescita frenata", ovvero senza un boom di positivi, come invece avvenuto altrove.

Dimostrazione che l'epidemia da Covid-19 segue andamenti diversi nei diversi territori. Il bilancio complessivo, a livello nazionale, dice che in sette province, tra cui il Ragusano, i contagi sono al picco e in altre 28 è già stato raggiunto. L'analisi del matematico indica inoltre che "40 province sono in crescita frenata. mentre per altre 13 province la crescita è lineare. Tra queste ultime, 4 sono al confine con Austria e Slovenia, e questo suggerisce, alla luce dell'espansione epidemica partita dal nord est alcuni mesi da, di effettuare adeguati controlli alle frontiere".

SONO ATTUALMENTE AL PICCO: Pescara, Potenza, Roma, Brescia, Como, Ragusa, Arezzo.HANNO GIÀ RAGGIUNTO IL PICCO: Chieti, Catanzaro, Vibo Valentia, Rimini, Viterbo, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Sassari, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni. IN CRESCITA FRENATA: L'Aquila, Teramo, Matera, Crotone, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Pordenone, Trieste, Frosinone, Latina, Rieti, Mantova, Sondrio, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Cagliari, Nuoro, Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa, Grosseto, Livorno, Trento, Aosta, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona.

IN CRESCITA LINEARE: Bolzano, Cosenza, Reggio Calabria, Benevento, Caserta, Salerno, Gorizia, Udine, Campobasso, Isernia, Oristano, Belluno, Vicenza. CRESCITA IN BRUSCO E GRANDE AUMENTO: Avellino, Napoli, Piacenza, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Sud Sardegna. (Gds.it)



Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani sono tra le città italiane che hanno già raggiunto il picco della quarta ondata di Covid 19. Lo dicono i numeri, quelli messi insieme nelle analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Dallo studio viene fuori una mappa di tutte e 107 le province della Penisola. Per quanto riguarda le altre città della Sicilia, Ragusa è attualmente al picco dei contagi; mentre le restanti quattro (Agrigento, Catania, Palermo e Siracusa) vengono definite "in crescita frenata", ovvero senza un boom di positivi, come invece avvenuto altrove. Dimostrazione che l'epidemia da Covid-19 segue andamenti diversi nei diversi territori. Il bilancio complessivo, a livello nazionale, dice che in sette province, tra cui il Ragusano, i contagi sono al picco e in altre 28 è già stato raggiunto. L'analisi del matematico indica inoltre che "40 province sono in crescita frenata. mentre per altre 13 province la crescita è lineare. Tra queste ultime, 4 sono al confine con Austria e Slovenia, e questo suggerisce, alla luce dell'espansione epidemica partita dal nord est alcuni mesi da, di effettuare adeguati controlli alle frontiere". SONO ATTUALMENTE AL PICCO: Pescara, Potenza, Roma, Brescia, Como, Ragusa, Arezzo.HANNO GIÀ RAGGIUNTO IL PICCO: Chieti, Catanzaro, Vibo Valentia, Rimini, Viterbo, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Sassari, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni. IN CRESCITA FRENATA: L'Aquila, Teramo, Matera, Crotone, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Pordenone, Trieste, Frosinone, Latina, Rieti, Mantova, Sondrio, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Cagliari, Nuoro, Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa, Grosseto, Livorno, Trento, Aosta, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona. IN CRESCITA LINEARE: Bolzano, Cosenza, Reggio Calabria, Benevento, Caserta, Salerno, Gorizia, Udine, Campobasso, Isernia, Oristano, Belluno, Vicenza. CRESCITA IN BRUSCO E GRANDE AUMENTO: Avellino, Napoli, Piacenza, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Sud Sardegna. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare