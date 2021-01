Cronaca 1773

Coronavirus, Caltagirone: "Molecolari effettuati a conferma di test rapidi, tasso di positività letto non correttamente"

Il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta ha specificato che nell'ultima rilevazione non è stato fatto screening sulla popolazione

Redazione

04 Gennaio 2021 07:57

"In merito al dato afferente al tasso di positività da covid 19 pari ad oltre il 45% che avrebbe interessato la provincia di Caltanissetta, chiarisco che tale percentuale è frutto di una non corretta lettura dei dati messi a disposizione dall'Azienda. Infatti tale percentuale è frutto del rapporto tra i tamponi molecolari risultati positivi ed i tamponi molecolari totali effettuati tra giorno 1 e giorno 2 gennaio". Lo afferma in una una nota il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. "La percentuale calcolata e riportata - puntualizza Caltagirone - non ha certamente tenuto conto che i 172 tamponi processati, di cui 78 sono risultati positivi, erano stati effettuati principalmente su un target di popolazione già risultata positiva al tampone rapido e dunque a conferma della positività o a pazienti già ricoverati in reparti covid e quindi già positivi. Pertanto - conclude il direttore generale dell'Asp - il dato non riporta affatto la situazione reale ed attuale della provincia nissena". (ANSA)

"In merito al dato afferente al tasso di positività da covid 19 pari ad oltre il 45% che avrebbe interessato la provincia di Caltanissetta, chiarisco che tale percentuale è frutto di una non corretta lettura dei dati messi a disposizione dall'Azienda. Infatti tale percentuale è frutto del rapporto tra i tamponi molecolari risultati positivi ed i tamponi molecolari totali effettuati tra giorno 1 e giorno 2 gennaio". Lo afferma in una una nota il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. "La percentuale calcolata e riportata - puntualizza Caltagirone - non ha certamente tenuto conto che i 172 tamponi processati, di cui 78 sono risultati positivi, erano stati effettuati principalmente su un target di popolazione già risultata positiva al tampone rapido e dunque a conferma della positività o a pazienti già ricoverati in reparti covid e quindi già positivi. Pertanto - conclude il direttore generale dell'Asp - il dato non riporta affatto la situazione reale ed attuale della provincia nissena". (ANSA)

News Successiva Coronavirus, casi in aumento in provincia di Caltanissetta: 78 positivi in più, 7 nuovi ricoverati e 2 decessi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare