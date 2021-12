Cronaca 675

Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: nell'Isola quasi 4 mila nuovi positivi

Nell'isola aumentano i casi e i decessi. I morti sono 17. In crescita anche i ricoveri

Redazione

Un'altra giornata all'insegna dei record di positivi in Italia, con numeri mostruosi in Sicilia e in Italia. Nell'Isola sono 3963 casi segnalati in 24 ore, mentre in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore.Deceduti nell'Isola sono 17 (molti dei giorni scorsi), 1346 i dimessi e guariti, attuali positivi in aumento in 2768. In Sicilia sono 834 i pazienti ricoverati: 742 in area medica e 92 in terapia intensiva. In provincia di Palermo i nuovi casi sono 765, Catania 846, Messina 651, Siracusa 280, Trapani 438, Ragusa 204, Caltanissetta 273, Agrigento 364 ed Enna 260.

Ieri i casi in Italia erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156 , mentre ieri erano state 136.(Gds.it)



