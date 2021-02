Cronaca 1093

Coronavirus, bollettino del 25 febbraio: in Sicilia i contagi salgono ancora, 613 nuovi casi

I decessi sono 15 nelle ultime 24 ore. A livello nazionale, sono 19.886 i test positivi al coronavirus

25 Febbraio 2021 18:52

Sono 613 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore (25.187 i tamponi eseguiti), numeri sempre in crescita negli ultimi 3 giorni (ieri i positivi erano 542 su 26.640). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Cresce anche il tasso di positività che arriva al 2,4%, a fronte del 2% di ieri. Rispetto a sette giorni fa c'è un incremento del 28% di casi di positività. Dai 411 nuovi positivi di domenica e lunedì scorso si è passati ai 542 di ieri e ai 613 di oggi.Ci sono da registrare 15 nuovi decessi. Sono 17, invece, le persone dimesse dagli ospedali mentre una in più è stata ricoverata in terapia intensiva. Attualmente risultano positive 27.026 persone di cui 799 ricoverate in ospedale, 131 in terapia intensiva e 26.096 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 11.908 mentre i decessi a 4.075. In totale, dall'inizio della pandemia, in Sicilia, sono 151.009 le persone contagiate.



A livello nazionale, sono 19.886 i test positivi al coronavirus; ieri i positivi erano stati 16.424. Le vittime sono invece 308, mentre ieri erano state 318. In netta crescita la curva epidemica in Italia, dunque, e non erano così tanti i casi dal 9 gennaio. In lieve aumento i tamponi, 353.704 (13mila più di ieri), che non basta però a compensare l’incremento di casi, tanto che il tasso di positività sale dal 4,8 al 5,6%. Ancora in salita i ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (come ieri), con 178 ingressi del giorno, e salgono a 2.168, mentre i ricoveri ordinari crescono di 40 unità (ieri -78), 18.257 in tutto.

(AGI) - Roma, 25 feb. - La Regione con più casi è sempre la Lombardia, ormai in crescita evidente (+4.243), seguita da Campania (+2.385), Emilia Romagna (+2.090), Piemonte (+1.454) e Toscana (+1.374). I casi totali salgono così a 2.868.435.

I guariti sono 12.853 (ieri 14.599), per un totale di 2.375.318. In crescita il numero delle persone attualmente positive, 6.710 in più (ieri +1.485), 396.143 in tutto. Di questi, sono 375.718 i pazienti in isolamento, 6.659 più di ieri. (AGI)



Preoccupano i dati della Lombardia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.243 casi di coronavirus, di cui 200 'debolmente positivi', e 44 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono 28.228. I tamponi effettuati sono stati 51.473 (di cui 37.202 molecolari e 14.271 antigenici), con un tasso di positività dell’8,2%. E continuano a salire i casi di coronavirus nel Bresciano dove oggi si registrano 973 positivi (ieri 901).



Anche i dati pre-report settimanale del contagio nuovamente in crescita per il Piemonte, e che riporteranno quasi certamente la regione in zona arancione. L'ufficialità arriverà domani dal Cts e del Ministero della Salute.



