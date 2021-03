Cronaca 986

Coronavirus, bollettino amaro in Sicilia: si sfiorano i mille nuovi casi, sale anche il tasso di positività

La curva sale e di conseguenza aumenta anche la pressione sugli ospedali dell'Isola. Le vittime sono 25

Redazione

28 Marzo 2021 18:12

Ancora in aumento la curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia: oggi sono 953 i casi registrati su 25.247 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività in aumento e che si attesta al 3,8%. Rispetto a domenica scorsa una crescita dei contagi del 36% con soltanto il 5% di tamponi in più. Le vittime del virus oggi sono 25. La curva sale e di conseguenza aumenta anche la pressione sugli ospedali dell'Isola: i ricoverati in regime ordinario nei reparti Covid diventano 844, una crescita di 31 pazienti rispetto a ieri. Lieve incremento anche nelle terapie intensive, con 2 ricoverati in più e un totale di 129 pazienti. Cinque gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 395, Catania 119, Messina 121, Siracusa 51, Trapani 25, Ragusa 86, Caltanissetta 45, Agrigento 100, Enna 11. Da inizio pandemia sono 171.651 i siciliani colpiti dal virus, 4.583 i morti e 150.068 i guariti. Il numero degli attuali positivi nell'Isola è pari a 17.000, di cui 16.027 in isolamento domiciliare obbligatorio. Cala invece il numero di nuovi casi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 19.611 a fronte dei 23.839 di ieri. In calo anche il numero dei tamponi effettuati (272.630 oggi, 357.154 ieri) con il tasso di positività che sale al 7,2% rispetto al 6,7% di ieri. Curva che scende ancora ma lo fa molto lentamente.

I morti oggi sono 297 (380 ieri), con il totale da inizio pandemia che sale a 107.933. I ricoverati con sintomi sono 28.701, con un incremento rispetto a ieri di 80 unità. I pazienti in terapia intensiva 3.679, in aumento di 44 unità rispetto a ieri. Attualmente i positivi in Italia sono 573.235.(Piero Vassallo, Gds.it)



