Coronavirus, bollettino 6 marzo: in Sicilia 592 positivi in più e 10 decessi

A livello nazionale sono 23.641 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore e 307 le vittime in un giorno

Redazione

06 Marzo 2021 17:24

Crescono i contagi da Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 592 i nuovi positivi (ieri 519) su 26.236 tamponi processati. Il tasso di positività è del 2,2%. Attualmente ci sono 19.727 contagiati di cui 662 ricoverati in ospedale (-8), 121 in terapia intensiva (+1), 18.944 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 131.862 mentre i decessi con i 10 di oggi arrivano a 4.223. Dall'inizio della pandemia sono 155.812 le persone contagiate in Sicilia.

A livello nazionale sono 23.641 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.046.762. Ieri i contagi sono stati 24.036. Sono invece 307 le vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.578. (Gds.it)



