Coronavirus, bollettino 23 febbraio: in Sicilia 452 casi ma su oltre 25mila tamponi: 21 i decessi

In Italia sono 13.314 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e 356 le vittime

Rita Cinardi

23 Febbraio 2021 17:28

Mentre in molte regioni d'Italia la curva dei contagi torna a salire, in Sicilia prosegue nella sua discesa: oggi sono stati registrati 452 nuovi casi su 25.179 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività di nuovo in calo e che si assesta all'1,8%. Le vittime odierne del Coronavirus sono 21 mentre i guariti 1.141.Continuano a svuotarsi gli ospedali dell'isola: sono 953 in tutto i pazienti ricoverati, di cui 818 in regime ordinario (25 in meno di ieri) e 135 in terapia intensiva (-7). Questa la suddivisione per province dei nuovi casi di oggi: 163 a Palermo, 126 a Catania, 37 a Siracusa e Agrigento, 25 a Ragusa, 21 a Enna e Messina, 17 a Trapani e 5 a Caltanissetta.

Ad oggi sono 149.854 i siciliani che sono stati colpiti dal virus: 4.039 le vittime da inizio pandemia mentre 117.158 persone sono guarite dall'infezione. Torna a scendere il numero degli attuali positivi sull'isola: sono in tutto 28.657 (-710), di cui 27.704 in isolamento domiciliare obbligatorio e gli altri 953 come detto ricoverati nei reparti ospedalieri. (Piero Vassallo, Gds.it)



